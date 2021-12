फ्लाइट में सबके सामने बिल्ली को अपना दूध पिलाने लगी महिला, देखकर यात्रियों का था ऐसा रिएक्शन

Woman Breastfeeds Cat: अमेरिका की एक फ्लाइट में उस समय अजीबोगरीब चीज देखने को मिली, जब एक महिला (US Woman Breastfeeds Cat) सबके सामने बिल्ली को अपना दूध पिलाने लगी. महिला (Woman Breastfeeds) द्वारा फ्लाइट में सबके सामने ही बिल्ली को दूध पिलाने की घटना (Woman Breastfeeds her Pet) ने सबको हैरान कर दिया.

महिला पर आरोप है कि उसने मना करने के बावजूद अपनी पालतू बिल्ली को ब्रेस्टफीडिंग करवाई. फ्लाइट के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा रोकने पर भी महिला नहीं रुकी और लगातार बिल्ली को अपना दूध पिलाती रही. इस घटना से जुड़ी कुछ जानकारियां और ट्वीट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. हालांकि महिला की पहचान अभी तक सामने नहीं आई है.

फॉक्स 59 की रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला अमेरिका के न्यूयॉर्क से अटलांटा जा रही थी. वह जॉर्जिया के डेल्टा विमान में सफर कर रही थी. इसी दौरान उन्हें एयरहोस्टेस ने अपनी बिल्ली को ब्रेस्टफीडिंग कराते हुए पकड़ा. ऐसा करता देख क्रू मेम्बर्स ने महिला को रोका और बिल्ली को बैग में वापस डालने को कहा. हालांकि महिला ने लगातार उनकी बातों को अनसुना कर बिल्ली को ब्रेस्टफीडिंग जारी रखा.

I saw this on Reddit today. It’s an a ACARS in-flight message from the cockpit to the ground.

Also, civilization had a good run. pic.twitter.com/AjQhIaE80H

