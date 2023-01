लड़कियों के शर्ट में लेफ्ट साइड और पुरुषों के शर्ट में राइट में क्यों होते हैं बटन? जानें दिलचस्प कारण

Why mens shirt button on right side: लड़के हों या फिर लड़कियां, अब एक जैसे कपड़े पहनने लगे हैं. फिर चाहे बात जींस की हो, टीशर्ट की हो, शर्ट की या फिर कुछ और... लड़के-लड़कियों के फैशन में ज्यादा अंतर नहीं रह गया है. हालांकि, शर्ट ड्रेस का एक ऐसा हिस्सा है जिसे लंबे समय से लड़के-लड़कियां, दोनों पहनते आ रहे हैं. दोनों के शर्ट भी एक जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा फर्क लड़के और लड़कियों के शर्ट में अंतर पैदा करता है और वो है बटन की साइड. दरअसल, लड़कों के शर्ट में राइड साइड में बटन होते हैं लेकिन लड़कियों के शर्ट में ये लेफ्ट साइड में होते हैं.

अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों सब कुछ एक जैसा होने के बाद भी बटन के साइड अलग-अलग होते हैं. महिलाओं के शर्ट के बटन के लेफ्ट साइड में होने के कई कारण बताए जाते हैं. गार्जियन की रिपोर्ट में फैशन के क्षेत्र के हिस्टोरियंस के हवाले से इसके बारे में जानकारी दी गई है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, एक कारण ये हो सकता है कि महिलाएं बच्चों को दूध स्तनपान करवाते वक्त अक्सर उन्हें लेफ्ट साइड में रखती हैं. ऐसे में उनके लिए लेफ्ट साइड के बटन को खोलने और बंद करने में ज्यादा आसानी होती है.

इसका एक कनेक्शन 13वीं शताब्दी से भी

वहीं, इसका एक कनेक्शन 13वीं शताब्दी से भी जुड़ा है. दरअसल, ये वो समय था जब बहुत कम लोग शर्ट पहन पाते थे. क्योंकि उस समय शर्ट को अफोर्ड कर पाना अपने आप में बड़ी बात थी. ज्यादातर लोग शरीर को ढकने के लिए कपड़े बांधकर ही काम चला लेते थे. वहीं, जो महिलाएं शर्ट पहनती थीं वो बड़े घर की या परिवार की होती थीं. उन्हें कपड़े पहनाने के लिए दासियां और नौकरानियां हुआ करती थीं, जो उन्हें कपड़े पहनाती थीं.

शर्ट पहनाने वाली महिलाओं को लेफ्ट साइड में लगे बटन को बंद करने में आसानी होती थी इसलिए बटन को लेफ्ट साइड में लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई जो आज तक चली आ रही है. वहीं, उस समय पुरुष खुद ही कपड़े पहनते थे और इसलिए उन्हें खुद ही बटन बंद करना होता था, ऐसे में उन्हें राइड हैंड से बटन बंद करने में ज्यादा सहूलियत होती थी, इसलिए पुरुषों के शर्ट में राइड साइड में बटन लगने शुरू हुए.

युद्ध में शामिल होते थे पुरुष

बटन के साइड को लेकर एक दावा ये भी है कि युद्ध में ज्यादातर पुरुष ही हिस्सा लेते थे, वो लेफ्ट साइड में हथियार रखते थे. इसलिए उनके कपड़ों को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता था कि उन्हें हथियार को निकालने में दिक्कत न हो. वो लेफ्ट हैंड से आसानी से बटन खोल सकें, इसलिए भी उनके कपड़ों में राइट साइड में बटन लगाए जाते थे.

