Yoga In Space: अंतरिक्ष में कैसे करते हैं योग, जीरो ग्रेविटी पर महिला वैज्ञानिक ने कर दिखाया कारनामा

Samantha Cristoforetti Yoga in Space: भारत से शुरू हुआ योग अब पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है. पिछले काफी समय से तो योग की ख्याति और ही ज्यादा बढ़ गई जब विश्व योग दिवस को दुनिया ने मान्यता दी. स्थिति यह है कि अब यह अंतरिक्ष में भी किया जाने लगा है. पिछले दिनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री ने यह कमाल कर दिखाया और यह भी दिखाया कि जीरो ग्रैविटी पर कैसे योग किया जाता है.

समांथा क्रिस्टोफोरेटी ने अंतरिक्ष में कीं मुद्राएं

दरअसल, यूरोपीय स्पेस एजेंसी की अंतरिक्ष यात्री समांथा क्रिस्टोफोरेटी ने अंतरिक्ष में कुछ योग मुद्राएं कीं. इसका एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया गया है. वीडियो में यह अंतरिक्ष यात्री शून्य गुरुत्वाकर्षण में कुछ योग मुद्राएं करते हुए दिख रही हैं. भारहीनता के बावजूद, उन्होंने कई आसनों विशेष रूप से 'गरुड़ासन' या 'ईगल योग' मुद्रा में को अपनी योगा टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए किया.

जीरो ग्रेविटी में इलास्टिक बैंड

वीडियो में यह भी दिख रहा है कि यह अंतरिक्ष यात्री जीरो ग्रेविटी में इलास्टिक बैंड पहने हुए हैं. पहले वह अपने शरीर को संतुलित करते हुए एक ईगल पोज कर रही हैं, जबकि वह एक क्रिस-क्रॉस स्थिति में मुद्रा रखती हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि कि जीरो ग्रैविटी में योग हो गया. यह थोड़ा रिस्की था लेकिन सही पोज के साथ और कुछ क्रिएटिव आजादी के साथ आप कर सकते हैं.

इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. यूजर्स ने लिखा कि वे योग अभ्यास को नई ऊंचाइयों पर ले गई हैं. एक यूजर ने कमेंट किया कि हर जगह एक योग स्थल है. एक अन्य यूजर ने लिखा कि हम में से कुछ के लिए यहां पृथ्वी पर ईगल पोज करने के लिए कुछ अभ्यास करेंगे. फिलहाल उनका यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

Yoga in weightlessness? Done!

It’s a bit tricky, but with the right poses (thanks @CosmicKidsYoga!) and some creative freedom you can do it. Take a look! https://t.co/XXEOcFzg4L#MissionMinerva #CosmicKids https://t.co/H2hGPSAWmD

— Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) September 27, 2022