Zee News Select: ट्रेंडिंग की 10 बड़ी खबरें, सिर्फ एक क्लिक में यहां पढ़ें | 29 September 2022

1. जब सांप और मगरमच्छ के बीच हुआ 'महायुद्ध'! कभी नहीं देखी होगी ऐसी जबरदस्त फाइट

Snake: इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक मगरमच्छ पानी से बाहर निकलता है और जमीन पर दिख रहे सांप (Snake) पर हमला बोल देता है. अब देखने वाली बात ये है कि क्या सांप इस अटैक (Attack) से बचकर मगरमच्छ को सबक सिखा पाएगा या फिर खुद ही शिकार बन जाएगा.

2. 'एक रात के पांच सौ रुपये' भारत की इस जेल ने लोगों को दिया अनोखा ऑफर

Haldwani Jail: चौंकाने वाली बात यह भी है कि बताया गया कि अगर आपकी कुंडली में कभी जेल लिखी है तो ऐसा करने से आप इससे भी छुटकारा पा जाएंगे. इसके अलावा कई अन्य दावे भी किए गए हैं.

3. चाय बेचने वाले से लेकर IAS अधिकारी तक, इस ऑफिसर ने बिना कोचिंग के पास की UPSC परीक्षा

IAS Officer Himanshu Gupta: बरेली के रहने वाले हिमांशु गुप्ता कभी एक चाय की दुकान पर काम करते थे लेकिन उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा को पास करने और आईएएस अधिकारी बनने के लिए सभी बाधाओं को पार किया.

4. घर पर बैठकर जेल की दाल-रोटी खाने को मजबूर हुए नेताजी! वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

Politician: अक्सर आपने ऐसे किस्सों के बारे में सुना होगा जो आपकी समझ से बाहर के होते होंगे. कुछ लोग बिना जेल (Jail) में गए, यहां से दाल-रोटी मंगाकर खा रहे हैं. इसके पीछे की वजह (Reason) जानकर आपके भी होश उड़ सकते हैं.

5. अंग्रेजी में चंडी पाठ का उच्चारण, कोलकाता के इस पंडाल में हो रही 'स्पेशल दुर्गापूजा'

Navratri Special: इस वीडियो पर कुछ लोग भड़के हुए हैं तो वहीं कुछ लोग इसे अपनी-अपनी आस्था बता रहे हैं. ऐसी मान्यता है कि चंडी पाठ हिंदू परंपरा में देवी मां की मंत्र पूजा की सबसे प्राचीन प्रणालियों में से एक है.

6. विदेश से भारत आए क्रिश्चियन कपल ने हिंदू रीति-रिवाज से की शादी, मुस्लिम शख्स ने किए सारे इंतजाम

Italian Couple Wedding In India: इटली के आये एक कपल की शादी काफी चर्चा में है. इस कपल ने बकायदा अपनी शादी के कार्ड छपवाए और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी की. शादी में जमकर गाना-बजाना हुआ.

7. घोड़ी पर बैठकर आया दूल्हा, शादी से पहले आई गर्लफ्रेंड और बोली- 'ये शादी नहीं हो सकती'

UP Police In Wedding: गांव में बारात लेकर आए दूल्हे दीपक की शादी को पहले से कोर्ट मैरिज कर चुकी प्रेमिका ने पुलिस की मदद से रुकवाया. दूल्हे की पहले से शादी होने का पता चलने पर गुस्साए ग्रामीणों ने दूल्हे सहित उसके परिजनों को 2 घंटे तक बंधक बनाया.

8. इस रेलवे स्टेशन का नाम है सबसे बड़ा, स्पेलिंग पढ़कर चकरा गया अच्छे-अच्छों का सिर

Train Live Running Status: भारत में रेलवे का इतिहास काफी बड़ा है. भारत में कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं, जिनके नाम काफी अनोखे हैं. ऐसे ही एक रेलवे स्टेशन के नाम की स्पेलिंग काफी ज्यादा बड़ी है, जिसको पहली बार में पढ़ पाना काफी मुश्किल है.

9. इस देश में मिला दुनिया का सबसे बड़ा फूल, नाम जानकर लोग बोले- भरोसा नहीं हो रहा

Flower In Indonesia: एक व्यक्ति जो इंडोनेशिया के एक जंगल में ट्रेकिंग कर रहा था, उसे एक दुर्लभ फूल दिखाई दिया. जब उसके बारे में पता करने की कोशिश की तो पता चला, यह फूल रैफलेसिया अर्नोल्डी है जो दुनिया में सबसे बड़ा है.

10. अंतरिक्ष में कैसे करते हैं योग, जीरो ग्रेविटी पर महिला वैज्ञानिक ने कर दिखाया कारनामा

European Space Agency: वायरल वीडियो की खास बात यह भी है कि धरती से एक योग प्रशिक्षक उन्हें योग के बारे में सिखा रही हैं और वे अंतरिक्ष में बने स्पेस स्टेशन में वैसी ही मुद्राएं कर रही हैं

