Zee News Select: ट्रेंडिंग की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 31 October 2022

1. पुलिस वालों ने सीढ़ी पर बैठकर किया ऐसा मजेदार काम, देखकर हंसी नहीं रोक पा रहे लोग

Police Funny Video: नागालैंड पुलिस (Nagaland Police) के सदस्य अपने बिजी और हेक्टिक पेशे के बावजूद मजेदार खेलने के लिए समय निकाला. यह खेल एक स्ट्रेस बस्टर है.

2. स्पीड बोट के आगे बैठी थे महिला, अचानक आ गई समंदर की लहर और फिर...

Viral Video: इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि यह घटना कैसे हुई है. गनीमत इस बात की रही कि महिला बोट से नीचे नहीं गिर. अगर ऐसा होता तो महिला की जान भी चली जाती.

3. इस घर के बीच में है दो देशों की सरहद, एक देश में होता है लंच-डिनर तो दूसरे देश में होता है आराम

Strange Villages Of India: भारतीय गांव अपनी फसल, साक्षरता दर और स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध हैं लेकिन इस खबर में हम आपको भारत समेत दुनिया के ऐसे असामान्य गांवों के बारे में बताएंगे जो अपनी अनूठी चीजों के लिए प्रसिद्ध हैं. क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा गांव है, जहां एक घर दो देशों के बीचों-बीच मौजूद है.

4. लड़की ने फोन नहीं रिसीव किया, फिर दोस्त ने उसकी खिड़की के पास भेज दिया ड्रोन कैमरा!

Camera of drone: जैसे ही ड्रोन उस लड़की की खिड़की तक पहुंचा, उसकी नींद खुल गई. जब उसने फोन देखा तो उसकी दोस्त का मिस कॉल और कई मैसेज पड़े हुए था. इसके बाद उन दोनों में बात हुई.

5. ठेके पर सुबह-शाम शराब पीने आता है ये 'नशेड़ी' बंदर, बोतल नहीं देने पर करता है ऐसा काम

Monkey Drink Liquor: ठेके के अंदर घुसकर ग्राहक से लेकर सेल्समैन तक को, तब तक डराता है जब तक इसे शराब की बोतल न दी जाए. शराब की बोतल न मिले तो इसे न तो ग्राहकों की जेब फाड़ने से कोई रोक सकता है और न ही ठेके के गुल्लक में रखे पैसे फाड़ने से.

6. Viral: मंडप में पंडित जी ने कही ऐसी बात, दूल्हा-दुल्हन समेत सभी मेहमान हुए हंसते-हंसते लोटपोट! देखें वायरल Video

Wedding: सोशल मीडिया पर एक बड़ा ही मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. मंडप में बैठकर पंडित जी ने दूल्हा-दुल्हन (Groom-Bride) से ऐसी बात कह दी कि शादी में मौजूद सभी लोगों की हंसी छूट गई.

7. शादी के दिन ही दुल्हन ने दिया बच्चे को जन्म, अस्पताल में लिए सात फेरे लेकिन...

New Born Baby: रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी में आए मेहमानों को यह सब नहीं पता था और जब वेडिंग मेन्यू पर दूल्हा दुल्हन नहीं पहुंचे तो सभी मेहमानों को पूरी कहानी बताई गई. फिलहाल दुल्हन अभी भी अस्पताल में है.

8. 85 साल के 'टार्जन चाचा' ने किया कमाल, 45 साल पुरानी बाइक को बना दिया 'रोबोट'

Amazing Bike: इन्होंने यह बाइक इतनी गजब बनाई है कि यह केवल टार्जन चाचा के इशारे पर ही चलती है. उनकी आवाज सुनते ही बाइक खुद स्टार्ट हो जाती है. इतना ही नहीं, बाइक में एक खास एटीएम मशीन भी लगी है और पैसे भी देती है.

9. Laptop चोरी करने के बाद चोर ने भेजा EMAIL, लिखी ऐसी 'अजीब' बात पढ़कर हैरान रह गए सभी

Weird News: चोरी के लिए माफी मांगते हुए चोर ने कहा कि वे अपने पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहा है. हालांकि, चोर ने लैपटॉप ओनर को जरूरत पड़ने पर फाइल भेजने की भी पेशकश की.

10. प्यासे किंग कोबरा की प्यास बुझाने पहुंचा शख्स तो..., वायरल Video देख रह जाएंगे दंग!

Shocking Video: सोशल मीडिया पर सांपों के कई तरह के वीडियोज वायरल होते रहते हैं. लेकिन क्या आपने कभी किसी किंग कोबरा (King Cobra) जैसे खतरनाक सांप को पानी पीते हुए देखा है.

