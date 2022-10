Zee News Select: ट्रेंडिंग की 10 बड़ी खबरें, सिर्फ एक क्लिक में यहां पढ़ें | 9 October 2022

1. नोबेल पुरस्कार विजेता को तालाब में उठाकर फेंक दिया, उनके साथियों ने ही ऐसा क्यों किया? Click here to read full story

Nobel Prize in Medicine: वायरल वीडियो में दिख रहा है कि जिस तालाब में पाबो को फेंक गया उसका पानी बहुत साफ नहीं था. लेकिन पाबो फिर भी हंसते हुए नजर आए. बाद में उनके दोस्तों ने तालाब से उन्हें बाहर निकाला.

2. इस महिला के चेहरे पर उग आई दाढ़ी मूंछ, बोली- कभी नहीं कराऊंगी शेविंग Click here to read full story

Hormonal Disorder: पहले महिला को जब सभी लोग चिढ़ाते थे तो बुरा लगता था लेकिन बाद में उसने यह ठान लिया कि वह कभी भी शेविंग नहीं कराएगी और अपने जैसी तमाम लड़कियों की मदद करेगी. इतना ही नहीं महिला ने अपना एक कपड़े का ब्रांड भी खोल लिया है.

3. इन चेहरों के बीच छिपी है एक बिल्ली, 20 सेकेंड में खोजकर दिखाइए!Click here to read full story

Optical illusion: आप ऐसा कर ले जाते हैं तो आप जीनियस कहलाएंगे. हालांकि आगे हम बता रहे हैं कि बिल्ली का चेहरा कहां बना हुआ है. हमने उसी तस्वीर में एक घेरा लगाया है जहां देखा जा सकता है कि वह कहां है.

4. ट्रेन के इंजन के ऊपर दिखा आग का गुबार, वायरल वीडियो देख डर गए लोग Click here to read full story

Viral Video: जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंच रही होती है, ट्रेन के इंजन से धुएं के गुबार के साथ आग की तेज लपटों को उठते देखा जा रहा है. इसे देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और इधर इधर भागने लगे.

5. वो कौन थे, कहां से आए? पूरी दुनिया के लिए आज भी रहस्य बने हुए हैं ये 5 लोग Click here to read full story

Mysterious People Real Story: ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है. इसकी रचना कैसे हुई, कौन इस दुनिया को चलाता है ये सारी बातें आज तक रहस्य ही बनी हुई हैं. इस बात पर भी विवाद है कि क्या इंसानों के अलावा भी कोई मानव जाति है.

6. 'पुष्पा स्टाइल' का एकदम नया वीडियो वायरल, पानी में तरबूजों का ऐसे हुआ ट्रांसपोर्ट Click here to read full story

Viral Video: अल्लू अर्जून की फिल्म 'पुष्पा' ने बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी काफी धूम मचाई थी. इसके गाने और डायलॉग पर लोगों ने खूब वीडियो बनाए.

7. टीचर ने बच्चों को पढ़ाया जॉनी जॉनी यस पापा का मैथिली वर्जन, वीडियो देख फैन हो गए लोग Click here to read full story

Viral Video: टीचर बच्चों से बोलती है जॉनी जॉनी तो बच्चे बोलते हैं जी बाबू जी. इसके बाद टीचर बोलती है चीनी खाएगा तो बच्चे चिल्लाते है नाए बाबू जी. फिर टीचर कहती है अपना मुंह खोलो तो बच्चे कहते हैं- हा हा हा.

8. इस भयंकर सांप को पकड़ने के लिए लड़के ने अपनी जान को खतरे में डाला और फिर.., देखें वायरल VIDEO Click here to read full story

Snake Attack: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपके दिल की धड़कनें भी बढ़ सकती हैं. इस वीडियो (Trending Video) में एक शख्स को सांप के साथ देखा जा सकता है.

9. शख्स की गोद में दिखा 'इंद्रधनुषी अजगर', खूबसूरती देख हैरान रह गए लोग Click here to read full story

Viral Video: वीडियो में शख्स दिखने में बेहद खूबसूरत लगने वाले एक अजगर के साथ खेलता नजर आ रहा है. यह अजगर इंद्रधनुषी कलर का है, बताया जा रहा है कि अजगर के शरीर को इंद्रधनुषी रंगों से सजाया गया था.

10. अंकल ने हसीना के साथ किया ऐसा जोरदार डांस, जोश और रोमांस देख लोग रह गए हक्के-बक्के Click here to read full story

Romantic Dance: इंटरनेट पर एक अंकल के डांस ने लोगों का दिल ही जीत लिया है. इन अंकल ने एक खूबसूरत लड़की के साथ ऐसा जबरदस्त परफॉर्मेंस (Dance Performance) किया कि सभी लोग तालियां पीटते रह गए.

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर