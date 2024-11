Zomato Delivery Boy ने दिवाली की रात कमाए सिर्फ 300 रुपये, लेकिन अब हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Zomato Delivery Boy: ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zomato ने एक वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें एक डिलीवरी एजेंट ने दावा किया था कि उसने दिवाली पर ऑर्डर पूरा करने के दौरान केवल 300 रुपये कमाए हैं. मेरठ स्थित Zomato एजेंट ने दावा किया कि उसने दिवाली पर छह घंटे काम किया और कुल आठ ऑर्डर डिलीवर किए. इस घटना ने त्योहारों के दौरान डिलीवरी पार्टनर्स की मेहनत पर सवाल उठाया गया कि इतनी मेहनत करने के बावजूद उन्हें इतना कम मेहनताना क्यों?

सवाल उठने पर जोमैटो ने बताई असलियत

आलोचना के बाद Zomato ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें वीडियो को गलत और परेशान करने वाला बताया गया. जोमैटो कंपनी ने कहा कि डिलीवरी पार्टनर ने दिवाली पर काम नहीं किया था, और वीडियो में बताए गए उनकी आय के आंकड़े वास्तविक कमाई को नहीं दर्शाते हैं. Zomato ने इस बात पर जोर दिया कि वे विशेष रूप से त्योहारों के दौरान अपने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए प्रतिस्पर्धी कमाई को प्राथमिकता देते हैं.

जोमैटो कंपनी ने पोस्ट में आखिर क्या लिखा?

Zomato ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "मेरठ के हमारे एक डिलीवरी पार्टनर के बारे में हालिया लेख, जो दिवाली के दिन 6 घंटे से अधिक काम करने के लिए 300 रुपये कमाते हैं, हमारे लिए गलत और परेशान करने वाले थे. हमारे डिलीवरी पार्टनर हमारी सेवा के केंद्र में हैं, और हम सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें उनके कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना करने के लिए, विशेष रूप से त्योहारों के दौरान शानदार कमाई के अवसर प्रदान किए जाते हैं."

Recent articles around one of our delivery partners from Meerut earning ₹300 for working more than 6 hours on the day of Diwali were inaccurate and disturbing to us. Our delivery partners are at the heart of our service and we make sure we offer them with great earning…

