खेतों में अंडे की फसल का Video हुआ वायरल, सच जानकर रह जाएंगे हैरान

नई दिल्ली: इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर पाकिस्तान (Pakistan) का एक वीडियो काफी वायरल है. इस वीडियों में एक खेत में अंडों (Eggs)की खेती दिख रही है. ये बात सुनने में बेहद अजीब लग रही है, लेकिन वीडियों में सफेद रंग के कई अंडे दिखाई दे रहे हैं. इतना ही नहीं वायरल वीडियो (Viral Video) में दावा किया जा रहा है कि अंडे पौधों पर उगाए जा सकते हैं. एक शख्स एक अंडा फोड़कर भी दिखाता है. जिसे देखकर हर कोई हैरान है. लेकिन वीडियो की असल सच्चाई क्या है, आइए बताते हैं.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स पौधों से उगे अंडे को फोड़ता है तो उसमें बिल्कुल असली अंडे की तरह पीले रंग का पदार्थ निकलता है. वीडियो में आगे यह भी दावा किया गया है कि ये अंडे बहुत डिमांड में हैं और इनकी छह से 12 महीने पहले की एडवांस बुकिंग की गई है. वीडियो बनाने वाला शख्स कहता है कि इस खेती को करने वाला मालामाल हो रहा है.

Breaking news

Pakistan has cracked the biggest mystery since mankind :))

What come first

Chicken or egg lol#pakistan #Pakistani #egg #chicken #Pakistanis #IndiaKaEvolution #ImranKhan #ARYNewsUrdu #BabarAzam #PTI #PTIGovernment pic.twitter.com/TGcoF8m1cK

