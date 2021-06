Islamophobia पर ज्ञान देना Imran Khan को पड़ा भारी, Uighur पर पूछे गए ऐसे सवाल कि चेहरे का रंग उड़ गया

इस्‍लामाबाद: पाकिस्तान (Pakistan) के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को दुनियाभर में मुस्लिमों पर होने वाला कथित अत्याचार नजर आता है, लेकिन पड़ोसी चीन (China) से वीगर मुस्लिमों (Uighur Muslims) की चीखें सुनाई नहीं देतीं. इसी मुद्दे पर जब एक विदेशी पत्रकार ने इमरान खान से सवाल किया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया. दरअसल, इंटरव्यू के दौरान इमरान इस्‍लामोफोबिया (Islamophobia) पर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे. वो यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि मुस्लिमों को जबरन निशाना बनाया जाता है पर चीन का नाम आते ही उनकी आवाज धीमी पड़ गई.

पाकिस्तानी PM इमरान खान ने Axios चैनल को दिए इंटरव्‍यू में कहा कि अमेरिका के 9/11 हमले के बाद दुनिया में इस्‍लामिक आतंकवाद शब्‍द प्रचलन में आया. उन्होंने कहा, ‘जब आप इस्‍लामिक आतंकवाद की बात करते हैं, तो पश्चिमी देशों में मान लिया जाता है कि इस्‍लाम की वजह से कट्टरता आई. 9/11 हमले के बाद से स्थिति ये है कि जब भी कोई हमला होता, जिसमें मुस्लिम शामिल होता है तो पूरे 1.3 अरब मुस्लिमों को निशाना बनाया जाने लगता है’.

.@jonathanvswan presses Pakistan Prime Minister Imran Khan on why he’s outspoken against Islamophobia in the West but silent about the genocide of Muslim Uyghurs in western China.

Khan: I concentrate on what is happening on my border.

Swan: This is on your border. #AxiosOnHBO pic.twitter.com/QdLfY1qXGL

— Axios (@axios) June 20, 2021