भारत और चीन एक परिवार के दो भाई की तरह, आपसी मतभेद स्वाभाविक : चीनी राजदूत

नई दिल्लीः भारत में चीनी राजदूत लुओ झाओहुई ने डोकलाम विवाद को लेकर भारत और चीन के संबंधों के बारे में बड़ा बयान दिया है. उन्होंन कहा कि भारत और चीन दुनिया के बड़े और महान देश हैं और दो बड़े देशों के बीच आपसी मदभेद होना स्वाभाविक है. समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और चीन एक परिवार के दो भाईयों की तरह हैं जिनमें छोटी-छोटी बातों पर विवाद होना बेहद आम बात है, लेकिन यह विवाद हमेशा नहीं रह सकता और यह विवाद बहुत ही प्राकृतिक है.

Luo Zhaohui on Doklam standoff: If you compare family exchanges of 2000 yrs, some minor problems are nothing. Of course, it's not nothing & we didn't ignore that matter. We worked together and resolved the problem, which ensured that bilateral relations were back on normal track. https://t.co/iN9c8T22wU

