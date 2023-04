पाकिस्तान के ताकतवर राजनीतिक घराने में बजी शहनाई, बेनजीर की भतीजी फातिमा भुट्टो ने की शादी

फातिमा के भाई जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर ने सोशल मीडिया पर शादी की जानकारी साझा करते हुए जोड़े की एक तस्वीर पोस्ट की और नवविवाहितों को बधाई दी.

अली भुट्टो जूनियर ने शुक्रवार को ट्विटर हैंडिल पर लिखा, ‘हमारे पिता शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो और भुट्टो परिवार की ओर से, मुझे कुछ खुशखबरी साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है. मेरी बहन फातिमा और ग्राहम की शादी कल हमारे घर 70 क्लिफ्टन में एक अंतरंग निकाह समारोह में हुई थी.’

On behalf of our father, Shaheed Mir Murtaza Bhutto and the Bhutto family, I’m very happy to share some happy news. My sister Fatima and Graham were married in an intimate nikkah ceremony yesterday at our home, 70 Clifton. pic.twitter.com/SQjPB4yB7r

