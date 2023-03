Ameer Khurram Rathore: सऊदी अरब से बैंरग लौटेगा इमरान खान का वफादार दूत, शरीफ ने क्यों वापस लिया बुला?

Pak envoy to Saudi Arabia being recalled: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) सऊदी अरब में देश के राजदूत अमीर खुर्रम राठौर (pakistan ambassador to saudi arabia being recalled को वापस बुलाने पर विचार कर रहे हैं. बमुश्किल एक साल पहले उनकी पोस्टिंग पूर्व पीएम इमरान खान ने की थी. द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, रिकॉल की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है.

कनाडा में दे दी गई थी हिंट राठौर को पहले कनाडा में पाकिस्तान के उच्चायोग के रूप में तैनात किया गया था और वहां मुश्किल से एक महीने बाद, उन्हें रियाद में पोस्टिंग के लिए तैयार होने के लिए कहा गया था. खान की यात्रा के दौरान उन्हें सऊदी अरब ले जाया गया, जो प्रधानमंत्री के रूप में उनकी आखिरी यात्रा थी. राठौर ने उस समय तक औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण नहीं किया था. खुर्रम को हटाने की वजह क्या है? एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि राठौड़ को हटाना लंबे समय से तय था क्योंकि उन्हें राजनीतिक रूप से पीटीआई से जुड़े हुए माने जाते हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने द न्यूज को बताया, 'उन्हें (खान के) वफादार के रूप में जाना जाता है.' राठौड़ को मुख्य रूप से शाह महमूद कुरैशी, पूर्व विदेश मंत्री और पीटीआई के उपाध्यक्ष के करीबी माना जाता था और उन्होंने कुछ साल पहले सरकारी नौकरी से छुट्टी लेकर एक साल तक पार्टी कार्यालय में काम किया था. सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के संपर्क में थे खुर्रम द न्यूज ने बताया कि लाहौर में पीटीआई द्वारा एक थिंक टैंक स्थापित किया गया था और राठौर ने 2012 से 2013 तक वहां काम किया. एक अन्य अधिकारी ने कहा कि एक महीने पहले पत्रकारों से बातचीत के दौरान खान के रहस्योद्घाटन के बाद सरकार उनके बारे में सतर्क हो गई, जहां उन्होंने कहा था कि वह सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के संपर्क में थे. दावे पर लग रहे कयास द न्यूज ने बताया कि खान का दावा कितना सही था और क्या राठौर ने सऊदी शासक के साथ अपने संपर्क को बहाल करने में कोई भूमिका निभाई थी, यह असत्यापित है. हालांकि, एक राजनयिक सूत्र ने इस बात को खारिज कर दिया कि विपक्षी नेता और सऊदी के गणमान्य व्यक्ति के बीच संदेशवाहक के रूप में राठौर अपने करियर को जोखिम में डाल सकते हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय के एक सूत्र ने कहा कि उन्हें पीटीआई से संबद्धता के अलावा किसी विशेष कारण की जानकारी नहीं है. राठौर रियाद में लगातार तीसरे राजदूत हैं जिन्हें समय से पहले वापस बुलाया जा रहा है. उन्होंने 15 फरवरी, 2022 को पदभार ग्रहण किया था. उनके पूर्ववर्ती लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल का भी यही हश्र हुआ. और इसलिए उनके पूर्ववर्ती, राजा अली एजाज, जिन्हें उनकी सेवानिवृत्ति से कुछ सप्ताह पहले निलंबित कर दिया गया था और एक शॉर्ट नोटिस पर वापस बुला लिया गया था. खान ने उनके साथ हुई एक मुलाकात के दौरान एजाज की निंदा की थी. हालांकि, यह निर्णय विदेश मंत्रालय की नौकरशाही के साथ अच्छा नहीं रहा क्योंकि कुछ सेवानिवृत्त राजनयिकों ने अप्रैल 2021 में इस सार्वजनिक अपमान पर विरोध दर्ज कराया.