सैटेलाइट तस्वीर से खुली PAK की पोल: श्रीनगर से 155 किमी दूर Skardu Airbase पर बनाया दूसरा रनवे

इस्लामाबाद: एक तरफ जहां चीन (China) नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैन्य गतिविधियों को तेज कर रहा है. वहीं, पाकिस्तान (Pakistan) भी श्रीनगर से 155 किलोमीटर की दूरी पर स्कर्दू एयरबेस (Skardu Airbase) को अपग्रेड करने में जुटा है. हाल में ली गई सैटेलाइट तस्वीर में यह बात सामने आई है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने स्कर्दू एयरबेस पर दूसरे रनवे का काम लगभग पूरा कर लिया है. पाकिस्तान ने इस एयरबेस पर JF-17 लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन को तैनात किया हुआ है.

ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनॉलिस्ट Detresfa ने सैटेलाइट तस्वीर से पाकिस्तानी तैयारी का खुलासा किया है. Detresfa ने बताया है कि स्कर्दू एयरबेस पर दूसरे रनवे का काफी काम हो चुका है. बता दें कि मई 2020 में Detresfa ने ही इस एयरबेस के अपग्रेडेशन को लेकर पहली बार जानकारी दी थी. पाकिस्तानी वायु सेना स्कर्दू एयरबेस के संचालन में चीन का भी साथ लेती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस एयरबेस पर चीन के कई एयरक्राफ्ट भी देखे जा चुके हैं.

पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के स्कर्दू में स्थित पाकिस्तानी वायुसेना के इस एयरबेस का रणनीतिक रूप से बड़ा महत्व है. यहां से श्रीनगर और लेह की दूरी मात्र 200 किलोमीटर है. यहां से उड़ान भरने के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मुश्किल से 5 मिनट में भारतीय वायुसीमा में प्रवेश कर सकते हैं. हालांकि, ये बात अलग है कि भारतीय सेना की चौकस निगाहों से बचना पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है.

Recent imagery from Skardu Airbase in #Pakistan highlights considerable work completion on the new runway being prepared on site, the construction is expected to boost #PakistanAirForce operations in the region most likely directed towards #Kashmir, #India pic.twitter.com/4Iz9k7NSBg

— d-atis☠️ (@detresfa_) September 29, 2021