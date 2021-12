ऑन कैमरा तालिबान प्रवक्ता को फ्लाइंग किस देने लगा PAK पत्रकार, बदले में मिला ये रिएक्शन

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की इमरान खान (Imran Khan) सरकार का तालिबान (Taliban) प्रेम किसी से छिपा नहीं है. इमरान अफगानिस्तान में आम लोगों का खून बहा रहे तालिबान की पैरवी कर रहे हैं, ताकि दुनिया उसे स्वीकार कर ले. अब एक पाकिस्तानी पत्रकार (Pakistani Journalist) का तालिबान प्रेम भी सामने आ गया है. इस पत्रकार ने तो इमरान से दो कदम आगे बढ़ते हुए ऑन कैमरा तालिबान प्रवक्ता को फ्लाइंग किस (Flying Kiss) दे डाली हैं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो (Viral Video) में पाकिस्तान (Pakistan) के पत्रकार जमाल फारुखी (Farooqui Jameel) को दिखाया गया है, जो तालिबान सरकार के प्रवक्ता सुलेह शाहीन (Taliban Spokesman Suhail Shaheen) को फ्लाइंग किस दे रहे हैं. वीडियो में फारुखी जमील तालिबानी प्रवक्ता से कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, ‘शाहीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया’. इसके बाद वो तालिबानी प्रवक्ता को फ्लाइंग किस देते हैं और बदले में उन्हें भी फ्लाइंग किस मिलती हैं.

A terrorist and a so-called Pakistani journalist exchanging flying kisses. The journalist told the Taliban leader to invite him to Afghanistan for special covering. But journalists in Afghanistan facing humiliation & torture & several lost lives and jobs.

pic.twitter.com/DejuKpVKsd

— Arshad Yousafzai (@Arshadyousafzay) December 13, 2021