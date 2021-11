आजीवन चीन के राष्ट्रपति बने रहेंगे शी जिनपिंग? जानें दुनिया और भारत पर क्या होगा इसका प्रभाव

Xi Jinping will remain the President of China for Life: चीन की सत्ता पर शी जिनपिंग (Xi Jinping) के इस नियंत्रण का असर भारत और दुनिया पर क्या होगा? आज हम इसका विश्लेषण करेंगे.