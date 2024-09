904 टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के 9124 छात्रों को दिए जॉब ऑफर्स

Chandigarh University Salary Packages: क्यूएस एशिया रैंकिंग 2024 में भारत की शीर्ष निजी यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी (सीयू) में शैक्षणिक वर्ष (2023-24) में अभूतपूर्व प्लेसमेंट हुए है, जिसमें न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की 904 प्रतिष्ठित कंपनियां ने विभिन्न क्षेत्रों में सीयू के छात्रों को 9124 नौकरियों की पेशकश की।

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर, सतनाम सिंह संधू ने यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी उद्योग की अपेक्षाओं के अनुरूप छात्रों के निरंतर और बहुआयामी प्रशिक्षण और उद्योग प्रायोजित प्रयोगशालाओं की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया है जिसके परिणामस्वरूप प्लेसमेंट प्रस्तावों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है तथा यूनिवर्सिटी के छात्रों को रिकॉर्ड वेतन पैकेज प्राप्त हुए है, जोकि उत्तर भारत में सर्वाधिक है।

2023 बैच के प्लेसमेंट आंकड़ों को साझा करते हुए, चांसलर सतनाम सिंह संधू ने कहा, “2023 प्लेसमेंट ड्राइव के दौरान, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के परिसर ने उल्लेखनीय 904 कंपनियों की मेजबानी की, जिन्होंने विभिन्न धाराओं में छात्रों को कुल 9,124 नौकरी की पेशकश की।

विशेष रूप से, भर्ती अभियान में इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों में 374 कंपनियों की सक्रिय भागीदारी थी, जबकि 150 से अधिक कंपनियों ने मैनेजमेंट तथा कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों को नौकरी देने के लिए दौरा किया। इसके अतिरिक्त, 80 से अधिक कंपनियों ने होटल प्रबंधन में विभिन्न भूमिकाओं के लिए सीयू से प्रतिभा की तलाश की, जबकि 37 कंपनियों ने फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थकेयर के छात्रों की भर्ती के लिए दौरा किया। इसके अलावा, 50 कंपनियां मीडिया और एनिमेशन के छात्रों की भर्ती करेंगी।''

उन्होंने आगे कहा, “2023 में, छात्रों को 1.74 करोड़ रुपये का उच्चतम अंतरराष्ट्रीय पैकेज मिला, जबकि घरेलू प्लेसमेंट के दौरान उच्चतम वेतन पैकेज 54.75 लाख रुपये रहा। 31 से अधिक भर्तीकर्ताओं ने 20 लाख रुपये या उससे अधिक के वार्षिक पैकेज के साथ नौकरी की पेशकश की, और 52 कंपनियों ने 15 लाख रुपये या उससे अधिक के वेतन पैकेज के साथ नौकरी की पेशकश की। 100 से अधिक कंपनियों ने 10 लाख रुपये के वार्षिक पैकेज के साथ नौकरी की पेशकश की, और 310 कंपनियों ने 5 लाख रुपये के वेतन पैकेज के साथ पदों की पेशकश की।

सतनाम सिंह संधू ने कहा कि इंजीनियरिंग स्ट्रीम में अमेज़ॅन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एसएपी लैब्स, वीएमवेयर, एचपी, डेलॉइट, कॉग्निजेंट, सैपिएंट, हिताची, प्रैक्टो टेक्नोलॉजीज, फ्लिपकार्ट, ग्विनीबी इंडिया, ज़ोमैटो.कॉम, एलएंडटी, टैफे, जॉन डीरे, शिंडलर, दीपक नाइट्रेट जैसी 374 से अधिक शीर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा सबसे अधिक आकर्षक पैकेजों प्राप्त किये गये।

