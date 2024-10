मोहीते इंडस्ट्रीज लिमिटेड: टेक्सटाइल उद्योग में एक नई क्रांति की तैयारी

मोहीते इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फैशन दिग्गजों के साथ मिलकर एक विशेष पैटेंटेड प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, जिससे इसकी उत्पादन क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि की उम्मीद है. 1990 में, मोहीते परिवार ने मिट्टी के बांध बनाने के पारंपरिक व्यवसाय को छोड़कर एक नया मार्ग चुना और मोहीते इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना की.

कंपनी ने कपड़ा उद्योग में कदम रखते हुए एक नए युग की शुरुआत की.महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित निकट वडगांव में फैली 35 एकड़ में अपनी इकाई में, कंपनी ने अत्याधुनिक तकनीक और मशीनरी के माध्यम से कपड़ा उत्पादन का एक नया मानक स्थापित किया है. पिछले वर्ष की तुलना में, कंपनी ने अपने राजस्व और लाभ में कई गुना वृद्धि की है, जिसमें इस वर्ष का राजस्व 850 करोड़ और लाभ 75 करोड़ रहा है.

हाल ही में, स्पेन और जापान के फैशन दिग्गजों ज़ारा और यूनिक्लो के साथ हुई एक संभावित 3000 करोड़ की डील ने कंपनी को चर्चा में ला दिया है. ट्रेड एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस कंपनी का शेयर, जो वर्तमान में 60 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, आने वाले 10-12 महीनों में 900 रुपये के आंकड़े को पार कर सकता है इस 1500% वृद्धि का आधार ट्रेड पंडितों के वैज्ञानिक अनुमानों पर आधारित है.

कंपनी ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए रीटर, लेफहॉट, लुवा, VW और युटर जैसी विश्वसनीय कंपनियों की मशीनरी का उपयोग किया है. इन मशीनों से प्राप्त उच्च गुणवत्ता वाले धागे को दुनिया के विभिन्न देशों में निर्यात किया जाता है. मोहीते इंडस्ट्रीज केवल अपने उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देती, बल्कि अपनी आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर कच्चे माल की गुणवत्ता में भी सुधार लाने का प्रयास करती है.

मोहीते इंडस्ट्रीज लिमिटेड 20 से 60 के दशक के बीच की काउंट रज के 100% कॉटन यार्न का उत्पादन और निर्यात करती है. कंपनी ने 1995 में उत्पादन शुरू किया था और तब से अपनी मशीनरी को आधुनिक बनाते हुए 35,216 स्पिंडल की क्षमता स्थापित की है. हाल ही में, कंपनी ने विभिन्न प्रकार की बुनाई मशीनों की स्थापना कर बुने हुए कपड़े का उत्पादन भी शुरू किया है इस उत्पाद की बाजार में काफी मांग है, और कंपनी भविष्य में कपड़े के संस्करण की सुविधाओं की स्थापना करने की योजना बना रही है.

कंपनी का अनुसंधान और विकास विभाग प्रत्येक ग्राहक की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए समाधान विकसित करता है. मोहीते इंडस्ट्रीज लिमिटेड हमेशा नए बाजारों और चुनौतियों की तलाश में रहती है.

यह एक गतिशील कंपनी है जो गुणवत्ता और नवाचार पर जोर देती है. मोहीते इंडस्ट्रीज ने कपड़ा उद्योग में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है और भविष्य में और अधिक विस्तार की योजना बना रही है. हाल ही में, कंपनी ने स्पेन और जापान जैसे प्रमुख फैशन ब्रांडों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे इसके उत्पादों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है यह नया समझौता कंपनी की आय और लाभ में भी महत्वपूर्ण वृद्धि लाएगा.

मोहीते इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक पारिवारिक व्यवसाय ने तकनीक और नवाचार के माध्यम से एक वैश्विक पहचान बनाई है. इसकी सफलता का मंत्र है: गुणवत्ता, नवाचार और ग्राहक संतोष. मोहीते इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भविष्य उज्ज्वल है, और यह उम्मीद की जा रही है कि यह कपड़ा उद्योग में नए मानक स्थापित करेगी, साथ ही अपने निवेशकों को भी आने वाले समय में बेहतर रिटर्न प्रदान करेगी.

For more information, please visit the company's website at Mohite Industries.

(Disclaimer- This article is part of IndiaDotCom Pvt Lt’s sponsored feature, a paid publication programme. IDPL claims no editorial involvement and assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of the article.)