Relationship: पार्टनर के साथ रोज हो रही है अनबन? कहीं इसके पीछे आपका सेल फ़ोन तो नहीं! जानें कैसे

How Your Smartphone Can Ruin Your Relationship: स्मार्टफोन ने अनिवार्य रूप से हमारे जीवन पर कब्जा कर लिया है. जहां उन्होंने संचार और जुड़ाव को आसान बना दिया है, वहीं वे हमारे रिश्तों के लिए खतरा भी बन गए हैं. बहुत अधिक समय तक मोबाइल फोन का उपयोग करना और हम जिसके साथ हैं उसे अनदेखा करना अक्सर रिश्तों की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जब तक कि यह प्रवृत्ति नियमित रूप से किसी महत्वपूर्ण मेल, संदेश या कॉल के कारण न हो. हालाँकि, यदि यह एक पैटर्न बन जाता है, तो यह उस व्यक्ति को जिसके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, कम महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण महसूस करा सकता है. इस तरह की नकारात्मक भावनाएं धीरे-धीरे रिश्ते में आ जाती हैं और सेल फोन रिश्तों को बर्बाद करने का एक स्पष्ट उदाहरण हैं, तो चलिए जानते हैं कैसे (How Your Smartphone Can Ruin Your Relationship) सेल फ़ोन आपके रिश्ते को बर्बाद कर रहा है....