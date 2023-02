Love and Attraction: दिल में बज रही है प्यार की घंटी, इन इशारों से पहचानें किसी के प्यार में पड़ गए हैं आप

How to know you have fallen in love: क्या आप किसी को देखकर शर्मा जाते हैं? या किसी को देखकर पेट में गुदगुदी या मन में तितलियां उड़ने लगती हैं? अगर हां तो ये सारी बाते प्यार होने का इशारा देती हैं. अगर आपको किसी इंसान के बारे ऐसा महसूस हो रहा है तो मानें या ना मानें आपको प्यार हो गया है. अगर आप प्यार में पड़ गए हैं तो आप बेवजह ही खुश रहते हैं या स्माइल करते रहते हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी बाते बताने जा रहे हैं जिनको फॉलो करके आप जान सकते हैं कि आप प्यार में हैं या नहीं. अगर आप प्यार में पड़ गए हैं तो आप बेवजह ही खुश रहते हैं, तो चलिए जानते हैं (How to know you have fallen in love) दिल में पनपे प्यार को कैसे पहचानें.....

दिल में पनपे प्यार को कैसे पहचानें (How to know you have fallen in love)

खुद से अधिक उनके बारे में सोचना

जब आपकी किसी के प्यार में होते हैं या उनको लाइक करते हैं, तो आप उनके बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं आप उनको मन ही मन अपना सबकुछ मान लेते हैं. ऐसे में आप हर वक्त उनके वेल बींग के बारे में सोचते हैं. इसके साथ ही आप इनकी बुराई भी सुनना पसंद नहीं करते हैं. अगर आपको किसी के लिए ऐसी फील हो रहा है तो समझ लें आपको प्यार हो गया है.

संगीत की तरफ अधिक झुकाव

जब आप किसी के प्यार में होते हैं तो म्यूजिक आपको सबसे ज्यादा पंसद आता है क्योंकि आप उनके ख्यालों में डूबे रहते हैं. ऐसे में आप अपने प्यार की पसंद या ना पसंद का ख्याल रखते हुए ही संगीत का चुनाव करते हैं. ऐसे में आप अधिकतर रोमांटिक गाने सुनना पसंद करते हैं. जब आप प्यार में होते हैं तो आपकी प्ले लिस्ट खुद बे खुद रोमांटिक गानों से भर जाती है.

भावनाओं को दोस्तों से करते हैं शेयर

अधिकतर लोग अपने फ्रेंड्स से अपने दिल की बात शेयर करना पसंद करते हैं. प्यार को समझने का कोई एक तरीका नहीं है. अगर आप किसी के प्यार में पड़ गए हैं तो ऐसे में आप थोड़े समय बाद अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे. इससे आप जान सकते हैं कि आपको सच में प्यार हो गया है या ये सिर्फ आकर्षण है.

