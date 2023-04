Akshaya Tritiya 2023: अक्षय तृतीया पर आज गलती से भी न करना ये 5 काम, मां लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज; एक-एक पैसे के लिए पड़ जाएगा तरसना

What Not to do on Akshaya Tritiya 2023: आज अक्षय तृतीया है. वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह पर्व मनाया जाता है. इस दिन बिना मुहूर्त के भी शादी-विवाह जैसे मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं. इस दिन सोना चांदी और अन्य कीमती वस्तुओं की खरीद करना बहुत शुभ माना जाता है. कहते हैं कि इस दिन किया गया कोई भी कार्य अक्षय फल देने वाला और शुभ माना जाता है. यही वजह है कि जिन लोगों को ग्रह प्रवेश, शादी-विवाह, मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त नहीं मिल पा रहा हो, वे अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य करते हैं. हालांकि शास्त्रों में कई ऐसे कार्य भी बताए गए हैं, जिन्हें अक्षय तृतीया के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं. आइए जानते हैं कि वे कार्य कौन से हैं.

अक्षय तृतीया पर न करें ये काम (What Not to do on Akshaya Tritiya 2023) किसी को पैसे उधार न दें शास्त्रों के मुताबिक अक्षय तृतीया पर गलती से भी किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए. ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपके घर से प्रस्थान कर दूसरों के पास चली जाती है. जिससे आपको लंबे वक्त तक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है. अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya 2023) पर सोना-चांदी और दूसरी कीमती धातुएं खरीदना शुभ माना जाता है. हालांकि इस दिन भूलकर भी एल्युमिनियम, प्लास्टिक या स्टील के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए. ऐसा करने से व्यक्ति पर राहु हावी हो जाता है और घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश कर जाता है. तामसिक भोजन से बरतें दूरी इस शुभ दिवस पर मांस-मदिरा, लहसुन और प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए. अक्षय तृतीया पर तामसिक भोजन का सेवन करने से घर में गरीबी आती है और परिवार में बीमारियों का बसेरा हो जाता है. इसलिए इससे जरूर बचना चाहिए. अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya 2023) पर चोरी-डकैती, लूट, जुआ जैसे अपराधों से हर हाल में दूर रहना चाहिए. इसके साथ ही किसी से झूठ भी नहीं बोलना चाहिए. इन दोनों वजहों से समाज में सम्मान गिर सकता है और बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं. इन स्थानों को गंदा न रहने दें अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya 2023) को मां लक्ष्मी की आराधना का दिन माना जाता है. इस दिन धन संचय के स्थान जैसे तिजोरी और घर के मंदिर को गलती से भी गंदा न रहने दें. ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं, जिससे इंसान को नुकसान उठाना पड़ता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)