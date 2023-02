Amalaki Ekadashi 2023: आमलकी एकादशी पर श्री हरि के साथ होती हैं इन देवताओं की पूजा, आंवले के पेड़ किया जाता है पूजन

When is Falgun Second Ekadashi 2023: फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी इस साल 3 मार्च के दिन मनाई जाएगी.इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है.