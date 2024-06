Amarnath Yatra 2024: अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु, कश्मीर के लिए कल निकलेगा पहला जत्था

Amarnath Yatra 2024 News in Hindi: जम्मू कश्मीर में हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो जाएगी. इसके लिए श्रद्धालुओं के जत्थे जम्मू के भगवती नगर में बने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के बेस कैंप में पहुंच गए हैं. महिलाओं सहित 800 से अधिक साधु पारंपरिक राम मंदिर और गीता भवन पहुंच चुके हैं. वे गुरुवार देर रात वाहनों के काफिले में जम्मू से बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना होंगे. काफिले की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के कमांडो दस्ते भी साथ रहेंगे. इसके साथ ही जम्मू से कश्मीर के अमरनाथ बेस कैंप तक सड़कों पर जगह-जगह सुरक्षाबलों के जवान कड़ी निगरानी बनाए रखेंगे, जिससे आतंकी तत्व वारदात करने का दुस्साहस न कर सकें.

जम्मू के भगवती नगर में जोश चरम पर

जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में पहुंचे श्रद्धालुओं में अमरनाथ यात्रा को लेकर जमकर जोश दिखाई दिया. जम्मू रेलवे स्टेशन से लेकर भगवती नगर तक जगह- जगह अमरनाथ यात्रियों के स्वागत में बैनर लगे हुए हैं. इसके साथ ही बेस कैंप में भंडारे भी शुरू हो गए हैं. गुरवार को जब यात्री पहुंचे तो सबसे पहले उनके रजिस्ट्रेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट चेक करके उनके आरएफआईडी कार्ड बनाए गए. इन कार्डों की वजह से यात्रा के दौरान उनकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है.

#WATCH | Jammu & Kashmir | Amarnath Pilgrims dance to the tunes of Special Jagran at Amarnath Base Camp in Jammu.

The first batch of the Amarnath Yatra will be flagged off by LG Manoj Sinha tomorrow from the Jammu base camp and the Amarnath Yatra will start from Pahalgam and… pic.twitter.com/TaEU8UCiF2

