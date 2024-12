सिर्फ रॉकेट और गोलियां.. सीरिया से फिर निकाले गए भारतीय, वापस लौटकर बताई वहां की खौफनाक दास्तां

Indians Evacuated From Syria: युद्ध और खौफ के साए में जी रहे सीरिया से चार और भारतीय नागरिकों की सकुशल वापसी हुई है. दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर लौटे इन नागरिकों ने सीरिया के भयावह हालात बयान किए. उनका कहना था कि वहां हर तरफ रॉकेट और गोलियों की आवाजें गूंजती रहती थीं. हालांकि भारतीय दूतावास ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्हें सुरक्षित लेबनान और फिर भारत वापस पहुंचाया. इससे पहले भी कई भारतीयों को युद्धग्रस्त सीरिया से निकाला गया है. वहां क्या हो रहा है इसे एक बार इनकी आंखों से समझना जरूरी है.

असल में न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे एक भारतीय नागरिक ने कहा कि मैं 15-20 दिन पहले वहां गया था. वहां की स्थिति बहुत खराब थी. हमने भारतीय दूतावास से संपर्क किया. हमें पहले दमिश्क बुलाया गया, फिर 2-3 दिन रुकने के बाद बेरूत ले जाया गया. हर दिन रॉकेट और गोलियों की आवाजें सुनाई देती थीं. भारतीय दूतावास ने हमारी काफी मदद की और सभी सुविधाएं मुहैया कराईं.

77 नागरिकों को लाया गया

हालांकि इससे पहले भी भारत ने अपने नागरिकों को सीरिया से निकाला है. विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे पहले भी 77 भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित वापस लाया गया है. इनमें जम्मू-कश्मीर के 44 जायरीन भी शामिल हैं, जो सैदा जैनब में फंसे हुए थे. सभी नागरिकों को लेबनान होते हुए भारत लाया गया.

#WATCH | Delhi: 4 Indian nationals evacuated from war-torn Syria, arrive at Delhi IGI airport

"I went there 15-20 days ago. The Indian Embassy evacuated us. First we went to Lebanon and then Goa and today we have reached Delhi. We are happy that we have reached our country. The… pic.twitter.com/kbUslNcrXM

— ANI (@ANI) December 14, 2024