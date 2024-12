जमानत मिलने के बावजूद अल्लू अर्जुन को जेल में क्यों बितानी पड़ी रात? वकील बोले- जवाब तो देना पड़ेगा

Allu Arjun News: थिएटर भगदड़ मामले में शुक्रवार रात जेल में बिताने के बाद अभिनेता अल्लू अर्जुन शनिवार सुबह जेल से बाहर आ गए हैं. इस मामले में 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी और उसका बेटा जख्मी हो गया था. सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद 'पुष्पा-2' स्टार जेल परिसर से पिछले गेट से बाहर निकले. एक्टर को शुक्रवार को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था और बाद में निचली अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. बाद में उन्हें तेलंगाना हाई कोर्ट ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी. अब कहा जा रहा है कि जब एक्टर को एक दिन पहले जमानत मिल गई थी, तो उन्हें रात जेल में क्यों बितानी पड़ी. इसको लेकर अल्लू अर्जुन के वकील ने एतराज जाहिर किया है.

अभिनेता के वकील अशोक रेड्डी ने कहा,'उन्हें हाई कोर्ट से आदेश की प्रति मिली लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अल्लू अर्जुन को रिहा नहीं किया. उन्हें जवाब देना होगा, यह अवैध हिरासत है, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे. फिलहाल उन्हें रिहा कर दिया गया है. हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जमानत आदेश की कॉपियां समय पर अपलोड नहीं की गई थीं, जिसकी वजह से अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद रात जेल में बितानी पड़ी.

#WATCH | Hyderabad, Telangana: Actor Allu Arjun's lawyer Ashok Reddy says, " They received an order copy from High Court but despite that, they didn't release the accused (Allu Arjun)...they will have to answer...this is illegal detention, we will take legal action...as of now he… pic.twitter.com/1RgdvA4BK4

— ANI (@ANI) December 14, 2024