इससे साबित होता है... 'पुष्पा' स्टार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर आया केंद्रीय मंत्री का बयान; जानिए क्या कहा

Allu Arjun Released from Jail: तेलंगाना हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 'पुष्पा' स्टार अल्लू अर्जुन आज (14 दिसंबर) जेल से रिहा हो गए हैं. हैदराबाद के संध्या थिएटर के मामले में शुक्रवार को अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत मिलने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने कांग्रेस पार्टी पर क्रिएटिव इंडस्ट्री का सम्मान न करने का आरोप लगाया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने फिर से साबित कर दिया है कि कांग्रेस को क्रिएटिव इंडस्ट्री के प्रति कोई सम्मान नहीं है.

अश्विनी वैष्णव ने क्या-क्या कहा?

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, 'कांग्रेस को क्रिएटिव इंडस्ट्री के प्रति कोई सम्मान नहीं है और अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी ने इसे फिर से साबित कर दिया है. संध्या थिएटर में हुई दुर्घटना राज्य और स्थानीय प्रशासन की खराब व्यवस्था का स्पष्ट मामला थी. अब, उस दोष को मिटाने के लिए, वे इस तरह के प्रचार स्टंट में लिप्त हैं. तेलंगाना सरकार को लगातार फिल्मी हस्तियों पर हमला करने की बजाय प्रभावित लोगों की सहायता करनी चाहिए और उस दिन व्यवस्था करने वालों को दंडित करना चाहिए. यह देखना भी दुखद है कि कांग्रेस के सत्ता में आने के एक साल के भीतर यह एक सामान्य बात बन गई है.'

Congress has no respect for the creative industry and the arrest of Allu Arjun proves it yet again.

The mishap at Sandhya Theatre was a clear case of poor arrangements by the state and local administration. Now, to deflect that blame, they are indulging in such publicity…

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) December 13, 2024