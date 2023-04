Budhwar Rules: आज के दिन भूलकर भी न करें इस दिशा में यात्रा, इन 5 कार्यों को बुधवार को करने से होता है भारी नुकसान

What Not To Do On Wednesday: हिंदू धर्म में बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है. इस दिन गणेश जी की पूजा करने के साथ कुछ बातों का ध्यान रखने से गणपति की कृपा प्राप्त होती है. साथ ही, उनकी कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें उनकी प्रिय चीजें अर्पित करनी चाहिए. लेकिन इस दिन कुछ चीजों का ध्यान रखने से भारी नुकसान से बचा जा सकता है. जी हां, शास्त्रों में आज के दिन कुछ चीजों को बिल्कुल न करने की सलाह दी गई है. जानें

बुधवार के दिन क्या न करें 1. न करें पैसों का लेन-देन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार के दिन रुपयों-पैसों से जुड़ा लेन-देन करने की मनाही है. ऐसी मान्यता है कि आज के दिन किसी भी व्यक्ति को उधार देने या किसी से उधार लेने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समस्याएं घर कर लेती हैं. इसलिए बुधवार के दिन किसी के साथ भी पैसों का लेन-देन करने से परहेज करें. 2. पश्चिम दिशा में यात्रा से करें परहेज ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी मंगल काम के लिए पश्चिम दिशा की यात्रा करने से परहेज करना चाहिए. इस दिन अगर आकस्मिक यात्रा करनी भी पड़े,तो इस दौरान खास सावधानी बरतें. ऐसा माना जाता है कि बुधवार के दिन पश्चिम दिशा की ओर यात्रा न करें. इस दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना अशुभ माना गया है. 3. काले रंग का कपड़े न पहनें बुधवार के दिन भगवान गणपति का दिन माना गया है. ऐसे में इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने अशुभ माना गया है. ऐसा माना जाता है कि बुधवार के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से दांपत्य जीवन पर बुरा असर पड़ता है. पति-पत्नी के रिश्ते में तनाव पैदा होता है. ऐसे में भूलकर भी इस दिन काले रंग के कपड़े न पहनें. 4. किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार का दिन गणपति के साथ बुध ग्रह का भी माना जाता है. ऐसे में इस दिवन व्यक्कि को कभी भी कड़वा नहीं बोलना चाहिए. अगर कोई ऐसा करता है, तो व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है. 5. न करें महिलाओं का अपमान मान्यता है कि बुधवार के दिन भूलकर भी किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए. वैसे तो व्यक्ति को हमेशा ही नारी का सम्मान करना चाहिए. लेकिन बुधवार के दिन खासतौर से इस बात का ख्याल रखें. इस दिन किसी कन्या का अपमान न करें. ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में कभी बी बरकत नहीं रहती.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)