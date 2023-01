Chanakya Niti: पत्नी से भूलकर भी शेयर नहीं करनी चाहिए 4 बातें, इस नासमझी से घर हो जाता है बर्बाद; चाणक्य नीति में है वर्णन

Chanakya Niti About Husband And Wife: आज से सैकड़ों साल पहले जन्म लेने वाले आचार्य चाणक्य ने देश, राजनीति, समाज और समाज से जुड़ी कई ऐसी गूढ़ बातें कही थीं, जो आज भी दुनिया के करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं. आचार्य चाणक्य ने अपनी इन बातों को नीति शास्त्र नाम की पुस्तक में स्थान दिया था, जिसे हम सब चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं. इसी चाणक्य नीति में उन्होंने कहा है कि पुरुषों को 4 बातें हमेशा अपनी पत्नी से छिपाकर रखनी चाहिए वरना उनकी गृहस्थी बिगड़ते देर नहीं लगती. आइए जानते हैं कि वे कौन सी 4 बातें हैं, जिन्हें हमेशा पत्नी (Chanakya Niti for Husband and Wife) से राज बनाए रखना चाहिए.

कमजोरी

आचार्य चाणक्य (Chanakya Niti for Husband and Wife) कहते हैं कि पुरुषों को हमेशा अपनी कमजोरी को पत्नी से छिपाकर रखना चाहिए. ऐसा न करने पर विभिन्न मौकों पर वह अपना काम निकलवाने के लिए आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकती है. जिससे आपको सार्वजनिक जिंदगी में लज्जित होना पड़ सकता है.

कमाई

चाणक्य नीति (Chanakya Niti for Husband and Wife) के अनुसार पति को अपनी कमाई के बारे में पत्नी को पूरी तरह नहीं बताना चाहिए. इसकी वजह ये है कि पति की सही आमदनी के बारे में जानकर वह उस पर अपना समझ लेती हैं और उसे खर्च करने से रोकने लगती है, जिससे पति को एक-एक पैसे के लिए भी तरसना पड़ जाता है.

दान

आचार्य चाणक्य के मुताबिक दान हमेशा गुप्त रूप से करना चाहिए. यहां तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए कि आपने कहां पर कितना दान दिया है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस दान का कोई मोल नहीं रह जाता है और आपका सारा पुण्यफल व्यर्थ हो जाता है.

अपमान

चाणक्य नीति (Chanakya Niti for Husband and Wife) में कहा गया है कि अपने अपमान के बारे में भूलकर भी पत्नी को नहीं बताना चाहिए. इसकी वजह ये है कि कोई भी पत्नी अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती. ऐसे में विवाद शांत होने के बजाय गुस्से में और बढ़ सकता है, जिसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है.

