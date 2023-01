Hindu Religion: मंदिर में प्रवेश करने से पहले करें ये काम, वरना कभी नहीं मिलेगा पूजा-प्रार्थना का फल!

What to do in Temple in Hindi: हिंदू धर्म में मंदिर जाने और भजन-पूजन करने की परंपरा है. ऐसा करने से जीवन में सकारात्‍मकता आती है. सुख-समृद्धि और शांति मिलती है. लेकिन कई बार लोगों को रोज मंदिर जाने और खूब पूजा-प्रार्थना करने के बाद भी फल नहीं मिलता है. इसके पीछे कुछ कारण हैं. मंदिर जाने के कुछ नियम हैं, जिनका पालन करना जरूरी है, तभी देवी-देवताओं की कृपा होती है. आइए जानते हैं मंदिर जाने से पहले किन बातों का ध्‍यान रखना बेहद जरूरी है.

मंदिर जाने से पहले इन बातों का रखें ध्‍यान

- मंदिर में माने से पहले पवित्रता का ध्‍यान रखना बहुत जरूरी है तभी वहां की सकारात्‍मक ऊर्जा आप ले पाएंगे. इसके लिए शरीर और कपड़ों के साफ-सुथरा होने के अलावा मन का भी साफ होना जरूरी है. लिहाजा अहंकार, बुरे विचार त्‍याग करके ही मंदिर में प्रवेश करें.

- मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले सीढ़ियों को छूकर प्रणाम करें. साथ ही अपने अहंकार, घमंड को छोड़ दें, फिर मंदिर में प्रवेश करें. सीढ़ियों को छूकर प्रणाम करना खुद को ईश्‍वर के चरणों में समर्पित करने की भावना है. जब आप भगवान की शरण में आ जाएंगे तो आपकी हर प्रार्थना सुनी जाएगी और मनोकामना पूरी होंगी.

- भगवान को सबसे पहले धन्‍यवाद करें. आपके जीवन में जो कुछ भी उसके प्रति आभार व्‍यक्‍त करें. इसके बाद आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए ईश्‍वर से प्रार्थना करें. जीवन में सब कुछ पाने के लिए सबसे ज्‍यादा जरूरी है कि उन चीजों के लिए लगातार आभार व्‍यक्‍त किया जाए, जो आपके जीवन में पहले से मौजूद है. फिर चाहे वह घर-गाड़ी, नौकरी-व्‍यवसाय, सेहत हो या परिवार या रिश्‍ते हों.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

अपनी फ्री कुंडली पाने के लिए यहां क्लिक करें