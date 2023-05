Indian Festivals in May 2023 in Hindi: साल 2023 का मई महीना कई मामलों में बेहद खास रहने वाला है. इस महीने कई महत्‍वपूर्ण व्रत-त्‍योहार पड़ रहे हैं. जिसमें मोहिनी एकादशी, बुद्ध पूर्णिमा आदि शामिल हैं. इसके अलावा मई में साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है. इसके अलावा इस महीने कई महत्‍वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन और ग्रहों की चाल में बदलाव भी हो रहे हैं. आइए जानते हैं मई के सभी व्रत-त्‍योहार और ग्रह-गोचर.

मई 2023 के व्रत-त्योहार

1 मई, सोमवार: मोहिनी एकादशी, इस दिन भगवान विष्‍णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है.

3 मई, बुधवार: प्रदोष व्रत (शुक्ल पक्ष), प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है, जो हर महीने त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है.

5 मई, शुक्रवार: वैशाख पूर्णिमा व्रत, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है. इस दिन पवित्र नदियों में स्‍नान करना और दान-पुण्‍य करना बहुत अहम माना जाता है.

8 मई, सोमवार: संकष्टी चतुर्थी, यह तिथि विघ्‍नहर्ता गणेश को समर्पित है.

15 मई, सोमवार: अपरा एकादशी, वृष संक्रांति

17 मई,बुधवार: मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत (कृष्ण पक्ष), मासिक शिवरात्रि व्रत रखना और इस रुद्राभिषेक करना जीवन के तमाम कष्‍ट दूर कर देता है.

19 मई, शुक्रवार: ज्येष्ठ अमावस्या

31 मई, बुधवार: निर्जला एकादशी

मई 2023 के ग्रह गोचर

02 मई, मंगलवार : शुक्र का मिथुन राशि में गोचर

05 मई, शुक्रवार : साल का पहला चंद्र ग्रहण

10 मई, बुधवार: मंगल का कर्क राशि में गोचर

10 मई, बुधवार: बुध का मेष राशि में उदय

15 मई, शनिवार: शुक्र का मिथुन राशि में गोचर

15 मई, शनिवार : बुध मेष राशि में मार्गी

30 मई, रविवार : शुक्र का कर्क राशि में गोचर

मई महीने की सबसे अहम ज्‍योतिषीय घटना है चंद्र ग्रहण. 5 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है. भारतीय समयानुसार यह चंद्र ग्रहण 5 मई, शुक्रवार की रात 08 बजकर 45 मिनट से शुरू होगा और देर रात 1 बजकर 28 मिनट पर खत्‍म होगा. यह चंद्र ग्रहण वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन लग रहा है जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं.

