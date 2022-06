Y in Palm, Y Sign in hand is auspicious or not: हथेली की रेखाओं द्वारा बनने वाली आकृतियां व्‍यक्ति के भविष्‍य के बारे में कई अहम संकेत देती हैं. ये रेखाएं, आकृतियां और निशान बताते हैं कि व्‍यक्ति कैसा जीवन जिएगा. आज हम हथेली में बनने वाली एक ऐसी खास आकृति की बात करते हैं, जो व्‍यक्ति की आर्थिक स्थिति के बारे में काफी कुछ बताती है. ये आकृति है अंग्रेजी के Y अक्षर की आकृति.

हथेली में Y की आकृति बनने का मतलब

- यदि हथेली में जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर चंद्र पर्वत की ओर जाते हुए उल्टा Y बनाए तो ऐसा जातक लकी होता है. उसे अपने जीवन में बहुत कुछ मिलता है. वो खूब धन-दौलत पाता है और सुख-सुविधापूर्ण जिंदगी जीता है. ऐसी रेखा व्‍यक्ति को विदेश यात्रा भी कराती है.

- यदि जीवन रेखा से चंद्र पर्वत तक रेखा जाए और वह स्‍पष्‍ट तौर पर Y की आकृति बनाए तो ऐसे लोग बिजनेस करते हैं. इनका कारोबार छोटा-मोटा नहीं होता है, बल्कि दूर-दूर तक फैला हुआ होता है. ये लोग व्‍यापार से खूब पैसा कमाते हैं और खुशहाल जीवन जीते हैं. इनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है.

- वहीं जीवन रेखा को काटते हुए कोई रेखा Y की आकृति बनाए तो इसे अच्‍छा नहीं माना जाता है. ऐसी रेखा अशुभ होती है. यह व्‍यक्ति के जीवन को नुकसान पहुंचाती है, उसमें जीने की इच्‍छा खत्‍म करती है. रेखा के काटने की स्थिति से यह भी पता चल जाता है कि व्‍यक्ति किस उम्र में इस स्थिति को झेलेगा. वह किसी बीमारी का शिकार भी हो सकता है या ढेरों मुसीबतों से भी घिर सकता है.



(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)