Samudrik Shastra: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं मनपसंद लड़की? उंगलियों की इन बनावट से जान सकते हैं उनका स्वभाव और किस्मत

Know the Nature and Fate of Girls: युवावस्था से गुजर रहे हर लड़के के मन में अक्सर ख्याल आता है कि उसे ऐसी लड़की जीवनसाथी के रूप में मिले, जो सर्वगुण संपन्न और परिवार को संभालने वाली हो. जो उसके सुख और दुख, हर पलों में उसका साथ दे. उसके मां-बाप का ख्याल रख सके और बच्चों को सही संस्कार दे सके. लेकिन ऐसी संस्कारी लड़कियों की पहचान कैसे हो, यह दुविधा सबके सामने रहती है. अगर सामुद्रिक शास्त्र (Samudrik Shastra) की मानें तो लड़कियों की हाथों की उंगलियों की बनावट देखकर आपके उनके स्वभाव और भविष्य के बारे में जान सकते हैं. आइए जानते हैं कि आप किस प्रकार ये पहचान कर सकते हैं.

रचनात्मक होती हैं ऐसी लड़कियां

समुद्र शास्त्र (Samudrik Shastra) के मुताबिक जिन लड़कियों की उंगली पतली और लंबी होती है, वे स्वभाव से काफी रचनात्मक मानी जाती हैं. माना जाता है कि ऐसी महिलाएं दूसरे व्यक्तियों पर ज्यादा डिपेंड नहीं होती और खुद में आत्मनिर्भर होती हैं. ऐसी लड़कियां रिश्तों को निभाने में भरोसेमंद होती हैं. वे पत्नी, दोस्त के रूप में सर्वश्रेष्ठ साबित होती हैं.

स्वभाव में ईमानदार और गंभीर

जिन लड़कियों के हाथ की बीच की उंगली दूसरी उंगलियों की अपेक्षा ज्यादा लंबी और चौड़ी हों, वे काफी ईमानदार मानी जाती हैं. वहीं जिन लड़कियों की बीच की उंगली पतली और लंबी होती हैं, उन्हें गंभीर स्वभाव वाली माना जाता है. ऐसी लड़कियों अपने संबंधों को पूरी गंभीरता और ईमानदारी से निभाती हैं.

बुरे वक्त में जल्दी से आपा नहीं खोती

जिन लड़कियों की उंगलियां भरी हुई और थोड़ी मोटी होती हैं, वे बहुत धीरज वाली होती हैं. छोटी-मोटी बातों पर वे आपा नहीं खोती और बुरे वक्त को संयम के साथ गुजार देती हैं. ऐसी लड़कियां अपने परिवार को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देती हैं. अपने परिवार के लिए वे किसी से भी भिड़ने को तैयार रहती हैं. हालांकि ये स्वभाव से थोड़ी खर्चीली होती हैं और बचत कम कर पाती हैं.

परिवार के लिए डटकर खड़ी रहती हैं

जिन लड़कियों की उंगलियां गोल और लंबी होती हैं. माना जाता है कि शादी के बाद वे अपने पति के लिए सौभाग्यशाली सिद्ध होती हैं. ऐसी लड़कियां प्रत्येक कार्य में अपने पति का सहयोग करती हैं. वे तकनीकी रूप से शिक्षा लिए हुए होती हैं. चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, वे अपने पति के लिए डटकर खड़ी रहती हैं. ऐसी लड़की से शादी करने वाले युवाओं की जिंदगी संवरते देर नहीं लगती.

ऐसी लड़कियां होती हैं साफ दिल वाली

समु्द्र शास्त्र (Samudrik Shastra) के मुताबिक जिन लड़कियों के हाथ की उंगलियां छोटी होने के साथ ही मोटी भी हों, वे साफ दिल की मानी जाती हैं. वे छल-कपट से दूर रहती हैं और अपनी खुशी में मस्त रहती हैं. उनके बिंदास अंदाज से परिवार का पूरा माहौल खुशनुमा बना रहता है. ऐसी महिलाएं अपने काम में थोड़ी लापरवाह होती हैं और उन्हें ज्यादा जिम्मेदार नहीं माना जाता.

बचत में यकीन रखती हैं ऐसी लड़कियां

ज्योतिष के मुताबिक ऐसी लड़कियां, जिनकी उंगलियों का आगे का हिस्सा पतला हो, उनकी वैवाहिक जिंदगी बढ़िया रहती है. वे अपने ससुराल की चहेती रहती हैं और पति की हर छोटी-बड़ी बात का ध्यान रखती हैं. वे बचत करने में यकीन रखती हैं और अनावश्यक खर्चों से दूर रहती हैं. वे सादे जीवन में यकीन रखती हैं और फालतू की बनावट को पसंद नहीं करती.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

