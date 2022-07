Sawan Month Rules: सावन के महीने में भूलकर भी न करें ये 5 काम, अप्रसन्न होते हैं भोलेनाथ; घर में आती विपदा

What ot to do in Sawan Month: इस साल सावन का महीना (Sawan 2022) 14 जुलाई से शुरू हो रहा है और यह 12 अगस्त तक रहेगा. हिंदू धर्म में इस महीने को भगवान शिव को समर्पित माना जाता है. मान्यता है कि जो श्रद्धालु इस महीने सच्चे मन से भोले शंकर (Lord Shiva) की आराधना करते हैं, उन्हें महादेव मनचाहा वरदान देते हैं. वैसे तो हर सोमवार को भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पुण्य मिलता है लेकिन अगर सावन के सोमवारों पर शिवलिंग को जल अर्पित किया जाए तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं.

भोले की उपासना वाला महीना है सावन

भारतीय धर्म शास्त्रों के मुताबिक सावन का पूरा महीना (Sawan 2022) भोलेनाथ की आराधना वाला माना जाता है. इस महीने कोई श्रद्धालु हरिद्वार से कांवड़ लेकर आता है तो कोई भोलेनाथ (Lord Shiva) के विभिन्न धामों की यात्रा करके पुण्य की प्राप्ति करता है. जो जातक समयाभाव या परेशानियों की वजह से कईं तीर्थांटन पर नहीं जा पाते, वे सावन के महीने में भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर और मन ही मन उनकी उपासना करके अपने जीवन का उद्धार करते हैं.

हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक सावन कई नियमों को मानने वाला होता है. कई सारे ऐसे काम हैं, जो इस महीने भूलकर भी नहीं करने (What ot to do in Sawan Month) चाहिए. ऐसा करने से भगवान शिव अप्रसन्न हो जाते हैं और आपके घर-परिवार में विपदाओं का दौर शुरू हो जाता है. आइए जानते हैं कि वे कौन से कार्य हैं, जो हमें सावन के महीने में भूलकर भी नहीं करने चाहिए.

सावन के महीने में न करें ये काम

सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक सावन के महीने (Sawan 2022) में शिव मंदिर में जाकर नियमित रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए. ऐसा करने भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और जातकों को अपना आशीर्वाद देते हैं. हालांकि इस बात का खास ध्यान रखें कि आपकी पूजा की थाली में सिंदूर या हल्दी नहीं होनी चाहिए. दरअसल भगवान शिव (Lord Shiva) महायोगी हैं और वे साधारण रहना पसंद करते हैं. जबकि हल्दी-सिंदूर सजावट की चीजें मानी जाती हैं. इसके बजाय आप पूजा की थाली में भांग, बेलपत्र और धतूरे की पत्ते रखकर ले जाएं और शिवलिंग पर अर्पित कर दें.

हिंदुओं में सावन के महीने को बहुत पवित्र माना जाता है. इस महीने सभी तरह के जीवों पर दया करने का विशेष महत्व होता है. अगर आप मांसाहारी हैं तो सावन में मीट भूलकर भी न खाएं और न ही किसी जीव से मारपीट या हत्या करें. ऐसा करने से आप पाप के भागी बन जाते हैं और भगवान शंकर आपसे रुष्ट हो जाते हैं.

बैंगन, दही और कढ़ी से करें परहेज

सावन के महीने (Sawan 2022) में वैसे तो आप मौसम के हिसाब से कोई भी चीज का सकते हैं. लेकिन बैंगन की सब्जी को खाना वर्जित माना जाता है. इसकी एक अन्य वजह ये भी है कि सावन का महीना बरसात का होता है और बरसात में बैंगन समेत कई सब्जियों के अंदर कीड़ा लग जाता है. इसलिए इसे खाने से बचना चाहिए. इसके साथ ही सावन में कढ़ी, या दही से बनी चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए.

हिंदू धर्म शास्त्रों में सावन के महीने (Sawan 2022) को योग ध्यान करने और भगवान शिव के साथ खुद को आत्मसात करने की कोशिश करने वाला माना जाता है. इसलिए आप इस महीने खुद पर संयम रखें और अनावश्यक क्रोध से बचें. दूसरों को क्षमा करने की भावना रखें और किसी का अपमान न करें. दूसरों से उलझने से मानसिक शांति भंग होती है, जिसका नुकसान खुद आपको ही उठाना पड़ता है.

दूध पीने से बचें

सावन (Sawan 2022) में रोजाना शिवलिंग पर दूध से जलाभिषेक करा शुभ माना जाता है. माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान भोलेशंकर (Lord Shiva) प्रसन्न होते हैं. हालांकि इसके साथ ही यह भी बंदिश होती है कि जातकों को सावन मास में दूध नहीं पीना चाहिए. माना जाता है कि अगर आप दूध पी रहे हैं तो भगवान शिव के हिस्से का दूध आपको मिल रहा है. ऐसा करने से वे नाराज हो जाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

