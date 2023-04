Vaishakh Month 2023 Upay: आज से शुरू हो रहा है बैसाख माह, जरूर कर लें ये 5 शुभ कार्य; भगवान विष्णु की बरसेगी कृपा

What to do in Vaishakh Month 2023: वैदिक शास्त्र में बैसाख का महीना सबसे श्रेष्ठ माना गया है. इस महीने में भगवान विष्णु (Lord Vishnu) के नरसिंह, वराह, बुद्ध, परशुराम और कूर्म अवतारों की पूजा की जाती है. इस महीने में पुण्य फल हासिल करने के लिए रोजाना 11 बार 'ॐ माधवाय नमः' मंत्र का जाप करना चाहिए. मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार को आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाती है और आने वाले सभी संकटों का नाश होता है. आज हम आपको उन कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें बैसाख माह में करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है.

बैसाख माह 2023 के उपाय (Vaishakh Month 2023 Upay) जूते-चप्पलों का दान बैसाख माह (Vaishakh Month 2023 Upay) में सूरज तपने लगता है, जिसके चलते सड़क पर नंगे पैर चलना भारी पड़ने लगता है. ऐसे में जरूरतमंदों को बैसाख के महीने में जूते-चप्पलों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है. ऐसा करने से भगवान विष्णु (Lord Vishnu) प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं. छायादार वृक्षों की सेवा इस माह में गर्मी से बचने का बड़ा सहारा छायादार वृक्ष होते हैं. लेकिन उन्हें भी इस महीने में खाद-पानी की जरूरत पड़ जाती है. लिहाजा बैसाख (Vaishakh Month 2023 Upay) में छायादार वृक्षों की सेवा करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है. शुभ चीजों की खरीदारी इस महीने में अक्षय तृतीया जैसे पर्व पड़ते हैं, जिसमें सोना-चांदी जैसी शुभ चीजों की खरीदारी करना अच्छा माना जाता है. ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार में समृद्धि आती है. जल, गुड़ और सत्तू का दान गर्मी बढ़ने पर लोग निढाल होने लगते हैं. उनमें पानी और दूसरे पोषक तत्वों की कमी होने लगती है. ऐसे में जरूरतमंद लोगों को गुड़, जल और सत्तू का दान करने से मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है. पशु-पक्षियों के लिए दाना-पानी बैसाख (Vaishakh Month 2023 Upay) में गर्मी का प्रकोप बढ़ने से हर चीज सूखने लगती है. ऐसे में मनुष्य तो अपने लिए रहने, खाने और पीने का इंतजाम कर लेता है लेकिन पशु-पक्षियों के लिए समस्या खड़ी हो जाती है. उन जीवों के लिए बैसाख में भोजन-पानी का इंतजाम करना शुभ माना जाता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) अपनी फ्री कुंडली पाने के लिए यहां क्लिक करें