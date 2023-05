Unlucky Things: सुबह उठते ही भूलकर भी न देखें ये 5 चीजें, मानी जाती हैं अशुभ; आपको बना सकती हैं कंगाल

What Should Not be seen in the Morning: आपने बड़े-बुजुर्गों से अक्सर ये बात सुनी होगी कि जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि भाग्य का भी बड़ा हाथ होता है. इसके लिए वे कई वास्तु उपायों का भी जिक्र करते हैं. इन्हीं में से एक वास्तु उपाय है, सुबह उठने के बाद कुछ चीजों को भूलकर भी न देखना. वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि अगर आप सुबह उठने के तुरंत बाद गलती से भी 5 चीजों को देख लेते हैं तो आपका पूरा दिन बर्बाद होते देर नहीं लगती है. वे 5 चीजें कौन सी हैं, आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं.

सुबह उठते ही न देखें ये 5 चीजें (Vastu Tips For Unlucky Things) टूटी मूर्ति को देखना वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि घर में भूलकर भी देवी-देवताओं की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए. अगर कोई प्रतिमा टूट गई है तो उसे कपड़े में लपेटकर पूजाघर से अलग कहीं सुरक्षित रख दें. सुबह उठने के बाद गलती से भी उस खंडित प्रतिमा को नहीं देखना चाहिए. ऐसा करने से जीवन में कष्ट बढ़ जाते हैं. सुबह न देखें आईना ज्योतिष विद्वानों के मुताबिक सुबह उठते ही शीशे (Vastu Tips For Unlucky Things) में अपनी तस्वीर कभी नहीं देखनी चाहिए. ऐसा करना मन में अहंकार बढ़ने का परिचायक होता है. साथ ही इससे बने बनाए काम बिगड़ने लग जाते हैं. इसलिए जब भी सुबह उठें तो शीशा देखने के बजाय सुबह पूजाघर में जाकर सबसे पहले भगवान के दर्शन करें. रसोई में जूठे बर्तनों का दिखना वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि रात में सोते समय रसोई में बर्तन (Vastu Tips For Unlucky Things) जूठे नही छोड़ने चाहिए. ऐसा करने से मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं. सुबह उठने पर जब इंसान की पहली नजर जूठे बर्तनों पर पड़ती है तो उनका पूरा दिन खराब हो जाता है. इसका असर पति-पत्नी के रिश्तों पर भी पड़ता है और घर का माहौल बिगड़ता है. अपनी परछाई को न देखें वास्तु नियमों के मुताबिक सुबह उठते ही अपनी परछाई (Vastu Tips For Unlucky Things) को देखना अशुभ माना जाता है. इसे जीवन में अंधकार, किसी की मृत्यु या घरेलू कलह का संकेत माना जाता है. इसलिए अगर आप भी यह गलती करते हैं तो इस आदत को तुरंत छोड़ दें. ऐसा न करने पर जातक को अनेक कष्ट झेलने पड़ जाते हैं. बंद घड़ी का दिखाई देना धार्मिक विद्वानों का सुबह आंख खुलते (Vastu Tips For Unlucky Things) ही अगर सामने बंद घड़ी दिखाई देती है तो यह किसी अनिष्ट का संकेत होता है. इसका अर्थ ये माना जाता है कि आपकी जिंदगी में कोई बड़ा संकट आने वाला है. इससे बचने के लिए घड़ी खराब होते ही उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए. ऐसा न हो तो घड़ी को उतारकर रख देना चाहिए.