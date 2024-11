Vivah Panchami 2024: भगवान राम और मां सीता के विवाह के लिए नेपाल में तैयारियां शुरू, 16 नवंबर को अयोध्या भेजा जाएगा तिलक हार; इस दिन होगी वरमाला

Vivah Panchami 2024 Date Puja Vidhi: भगवान श्रीराम और मां सीता के विवाह के लिए नेपाल के जनकपुर में तैयारियां तेज हो गई हैं. जिस दिन यह विवाह होता है, उसे विवाह पंचमी कहते हैं. हर साल मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी पर यह त्योहार आता है. इस बार विवाह पंचमी 6 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी. इस विवाह समारोह के लिए जनकपुर धाम में तैयारियां शुरू हो गई हैं. जनकपुर से तिलक हार 16 नवंबर को अयोध्या की ओर प्रस्थान करेगा और वह 17 नवंबर को अयोध्या पहुंच जाएगा. इसके बाद 18 नवंबर को तिलकोत्सव समारोह होगा.

विवाह पंचमी की तिथि (Vivah Panchami 2024 Date)

हिंदू पंचाग के मुताबिक, मार्गशीर्ष महा के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत इस बार 5 दिसंबर, 2024 को 12 बजकर 49 मिनट पर होगा. जबकि इस पर्व का समापन 6 दिसंबर 12 बजकर 7 मिनट पर होगा. इस लिहाज से विवाह पंचमी का त्योहार 6 दिसंबर 2024 को मनाया जाएगा.

