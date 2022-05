Weekly Horoscope (9 May to 15 May) 2022: यह सप्ताह कुछ राशि वालों को अच्छी खुशखबरी देने वाला है. कर्क राशि वालों का कुशल नेतृत्व इस सप्ताह उनकी सामाजिक छवि को और भी बढ़ाने वाला है वहीं तुला राशि के लोगों के रुके हुए प्रमोशन और अन्य कार्य इसी सप्ताह पूरे होंगे.

मेष - इस राशि के लोगों में जो शोधपरक कार्यों से जुड़े हैं उनका इसी सप्ताह भाग्योदय होने वाला है. उन्हें भाग्य हर काम में सफलता दिलाएगा. व्यवसाय से संबंधित मामलों में कठिन परिस्थितियां दिख रही हैं, कारोबार में सोच समझ कर काम करना चाहिए. युवाओं को अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए तभी उनका कार्य पूरा हो सकेगा, उन्हें अपने बेहतर करना चाहिए. परिवार में चाचा-ताऊ से विवाद होने की आशंका है, विवाद किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है, इससे बचने का प्रयास करें. सेहत के मामले में आपको गैस्ट्रिक संबंधी समस्या हो सकती है, मोटा अनाज खाएं और पेट के कुछ व्यायाम करें. सामाजिक क्षेत्र में दिखावा करने के चक्कर में आपसे अधिक व्यय होने की आशंका है, दिखावा कम ही करें तो अच्छा है.

वृष - वृष राशि के जो लोग मुश्किलों में फंसे हैं, उनकी परेशानी का निराकरण उच्चाधिकारियों के सहयोग से हो सकेगा. कारोबारियों को इस सप्ताह 12 तारीख के बाद व्यापार में लाभ प्राप्त होगा, धैर्य और समझदारी से कारोबार करें. युवाओं को इस सप्ताह सोशल नेटवर्क पर एक्टिव रहना चाहिए, इससे उन्हें नई नई जानकारियां प्राप्त होंगी. परिवार में अपनों से मीठी बोली में बात करें, आपकी मीठी बोली पुराने घावों को भी भर देगी और सब पुरानी बातें भूल जाएंगे. सेहत के मामले में लापरवाही न करें क्योंकि यह घातक सिद्ध हो सकती है, बीमारी है तो उसका ठीक से इलाज कराएं. सभी लोगों का यथोचित मान सम्मान करें और जिसे जरूरत हो उसकी मदद अवश्य करें.

मिथुन - इस सप्ताह का टारगेट बेस्ड कार्य करने वालों का ग्रह भी सपोर्ट करने वाले हैं, अपने टारगेट तय कर जुट जाइए. कारोबारियों की निवेश करने की योजना सफल होगी, उन्हें बड़े प्रोजेक्ट पर गौर करना चाहिए ताकि लाभ भी बड़ा हो. युवा वर्ग को ध्यान रखना चाहिए कि यदि वे वरिष्ठ जनों के बीच बैठे हैं तो उनकी बातों पर कटाक्ष न करें. परिवार में 12 तारीख के बाद कोई शोक समाचार मिलने की आशंका है. सेहत ठीक रखनी है तो खानपान पर संयम रखें, ओवर ईटिंग तो भूल कर भी न करें, वरना समस्या खड़ी हो सकती है. इस सप्ताह आपकी आपके पुराने मित्रों से मुलाकात का योग बन रहा है, उनके साथ बैठकर कर अच्छा लगेगा.

यह भी पढ़ें: Rahu Gochar 2022: पूरे एक साल तक इन लोगों पर मेहरबान रहेंगे 'राहु', देंगे तरक्‍की-पैसा समेत सब कुछ!

कर्क - कर्क राशि के जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ा प्रपोजल मिलने वाला है, प्रपोजल अच्छा लगे तो मान लें. कपड़े का काम करने वाले व्यापारियों को इस सप्ताह अच्छा मुनाफा कमाने की स्थिति है, अपनी सेल पर ध्यान दें. युवाओं को यात्रा अधिक करना पड़ सकती है, पूरा सप्ताह चलायमान रहेगा, हो सकता है सप्ताह भर यात्रा में रहें. मां का सहयोग और सानिध्य प्राप्त होगा, मौका निकाल कर मां के पास बैठिए और उनके हालचाल पूछिए. चोट-चपेट लगने की संभावना दिख रही है, बच कर रहें और वाहन चलाते वक्त बहुत सावधान रहने की जरूरत है. आपका कुशल नेतृत्व इस सप्ताह आपकी सामाजिक छवि को और भी बढ़ाएगा, आपको भी प्रसन्नता होगी.

सिंह - इस राशि के जो लोग आईटी सेक्टर में नौकरी करते हैं वे और उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं, प्रयास करें. फुटकर व्यापारियों को मुनाफा कमाने के लिए यह सप्ताह सर्वथा उपयुक्त है, उन्हें इसका लाभ लेना चाहिए. युवाओं को व्यापार के लिए इस सप्ताह लोन लेना पड़ सकता है, पहले से ही आवश्यक दस्तावेज तैयार करा लें. पारिवारिक संबंधों में इस सप्ताह तनाव आ सकता है, तनाव तो विवाद से बढ़ता है इसलिए विवाद की स्थित से बचें. महिलाओं को इस सप्ताह हार्मोन संबंधित दिक्कतें रहेंगी, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए. आपने जिन जिम्मेदारियों को निभाने की पहले से योजना बनाई थी, अब उनका निर्वहन करने का समय आ गया है.

कन्या - कन्या राशि वालों के लिए विदेश में नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं, इस सप्ताह 11 मई के बाद आवेदन पत्र भरना उचित रहेगा. कारोबारी अनाज के व्यापार में बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं, फुटकर व्यापारी भी बिक्री ठीक होने से प्रसन्न नजर आएंगे. युवाओं को बिना किसी जानकारी के विवादों में नहीं पड़ना चाहिए, पहले अच्छी तरह से जानकारी कर लें तभी हाथ डालें. परिवार में भाई के साथ अनबन होने की आशंका है, इस स्थिति को हर हाल में बचाना चाहिए, अनबन करना ठीक नहीं. ऊंचाई से गिरकर चोट लगने की आशंका है इसलिए ऊंचाई पर खड़े होकर काम न करें और यदि चढ़ें तो ध्यान रखें. गर्मी के मौसम का ध्यान रखते हुए पशु-पक्षियों को पानी पिलाएं एवं चारा खिलाने का बंदोबस्त करें.

तुला - इस राशि के लोगों को रुके हुए प्रमोशन और अन्य कार्य इस सप्ताह पूरे होंगे, नौकरी में भी कुछ राहत मिलने की संभावना है. इलेक्ट्रॉनिक कारोबार करने वालों को यह सप्ताह बड़े सौदों में मुनाफा दिलाने की फिराक में है, बड़े सौदों पर ध्यान दें. युवा अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने और कोर्स को पूरा करने की प्लानिंग करें, प्लानिंग के साथ कार्य योजना भी बनाएं. अपने घर का इंटीरियर चेंज कराएं, इस सप्ताह आप सुख सुविधाओं की वस्तुएं भी खरीद सकते हैं. लंबे समय तक झुक कर काम करने से कमर में दर्द और गर्दन में सर्वाइकल की समस्या पैदा हो सकती है, सामाजिक क्षेत्र में आपको दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ना होगा, दूसरों की मदद करने से संतोष मिलेगा.

यह भी पढ़ें: Name Astrology: बेस्‍ट लाइफ पार्टनर साबित होते हैं ये लड़के, इन अक्षरों से शुरू होता है नाम

वृश्चिक - वृश्चिक राशि के लोगों को इस सप्ताह सजगता से काम करना चाहिए, बॉस आपकी ईमानदारी की परीक्षा ले सकते हैं. इस सप्ताह पैतृक कारोबार को सूझबूझ के साथ चलाने की सलाह है, सूझबूझ ही समस्याओं को हल करती रहेगी. युवाओं के ईगो का टकराव रिश्तों में दरार डाल सकता है, जो किसी भी कीमत पर उचित नहीं होता इसलिए ईगो से बचें. परिवार में पिता के साथ वैचारिक मतभेद रहेगा, आप अपनी बात शालीनता और विनम्रता के साथ रखें और उनकी सुनें. सेहत के लिए अपनी सुविधा के अनुसार एक टाइम का भोजन हल्का कर दें या फिर स्किप कर दें, यह जरूरी है. आपके द्वारा पहले की गई मेहनत का अब फल मिलेगा, याद रखें मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती.

धनु - इस राशि के लोग इस सप्ताह अपने कामों की लिस्ट को छोटा ही रखें और कंप्यूटर लैपटॉप पर डाटा बैकअप भी लेते रहें. लग्जरी वस्तुओं के कारोबारियों को ग्राहकों पर नजर रखनी होगी, उनकी प्रसन्नता का पूरा ध्यान रखना चाहिए. युवा चिंता और गलत संगति से दूरी बनाकर चलें तो उनके लिए बेहतर होगा. दोनों ही चीजें नुकसानदेह हैं. परिवार में धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होंगे जिनसे परिवार का वातावरण आध्यात्मिक और ऊर्जामय रहेगा. बासी भोजन और नॉनवेज आपकी सेहत के लिए हानिकारक है इसलिए इन चीजों से परहेज करना चाहिए. सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा नहीं तो परेशानी हो सकती है.

मकर - मकर राशि के लोगों की इस सप्ताह सहकर्मियों से अनबन होने की आशंका है, बॉस को भनक न लगने दें वरना और दिक्कत होगी. जमीन का क्रय-विक्रय करने वाले कारोबारियों के लिए यह उपयुक्त समय है, विचाराधीन सौदों को निपटाए. युवाओं को टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए, अनावश्यक टीका टिप्पणी संबंधों को खराब भी करती है. परिवार के कार्य तो सबकी सहमति से करना चाहिए, यदि कोई काम है तो पहले सबके साथ बैठ कर राय जान लें. सेहत के मामले में इस सप्ताह सतर्क रहने की जरूरत है, जोड़ों में दर्द और फ्रैक्चर भी हो सकता है. देख सुन कर चलें. आपको लोगों के सामने आना चाहिए, अपनी कला का प्रदर्शन दूसरों के बीच करना चाहिए ताकि उसे सही मंच मिल सके.

कुंभ - इस राशि के लोगों पर इस सप्ताह काम का बोझ अधिक रहेगा, ऐसे में अन्य लोगों की आपसे अपेक्षा अधिक रखी जाएगी. कारोबारियों को अब अपने ऑनलाइन व्यापार में विस्तार करना चाहिए, विस्तार की संभावना दिख रही है. वह युवा जो परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए यह सप्ताह उपयुक्त रहने वाला है, परीक्षाओं की जोर शोर से तैयारियां करें. परिवार में विवाह संबंधित कार्य पूरे हो सकते हैं जो प्रसन्नता का कारण बनेगा, सभी लोग प्रफुल्लित रहेंगे. अपनी सेहत का ध्यान रखें, मादक पदार्थ का सेवन घातक बीमारी का रूप ले सकता है, इस आदत को छोड़ दें. अपने आस पड़ोस या कहीं भी किसी गरीब कन्या के विवाह की सूचना मिले तो जाकर यथासंभव मदद करें.

मीन - मीन राशि के लोगों को कई मीटिंग अटेंड करनी पड़ सकती हैं, जिससे आपकी व्यस्तता बढ़ेगी, मीडिया से जुड़े लोगों को सजग रहना चाहिए. इस सप्ताह कारोबारी अपने व्यापार में प्लानिंग करें, अभी बनाई गई कुशल प्लानिंग आने वाले दिनों में आपके काम आएगी. युवाओं को क्रिएटिव कार्यों पर फोकस करना चाहिए, कला के प्रदर्शन करने का यह उपयुक्त समय है. अभिभावकों को अपने छोटे बच्चों का पढ़ाई में सहयोग करना चाहिए, उनकी बिगड़ी आदतें सुधारने का यही सही समय है. रात में पूरी और गहरी नींद न सो पाने के कारण नींद की कमी रहेगी जिसके चलते सुस्ती और थकान की शिकायत रहेगी. किसी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने की संभावना दिख रही है, सपरिवार घूमने भी जा सकते हैं, परिवार आनंदित रहेगा.