Hubble Telescope: ब्रह्मांड भी 'कसरत' करता है, यकीन न हो तो हबल स्पेस टेलीस्कोप का नया फोटो देख लीजिए

Hubble Space Telescope New Image: हबल स्पेस टेलीस्कोप ने जो नई तस्वीर खींची है, वह फिटनेस फ्रीक्स को खूब पसंद आएगी. आखिर कसरत का कॉन्सेप्ट केवल धरती तक सीमित क्यों रहे! हबल ने एक मरते हुए तारे से निकल रही गैस का फोटो लिया है. देखने में यह डंबल जैसा दिखता है, वैज्ञानिकों ने इसे 'कॉस्मिक डंबल' नाम दिया है. NASA ने बुधवार को लिटिल डंबल नेबुला का फोटो जारी किया. इसे Messier 76 या M76 के नाम से जाना जाता है. NASA के मुताबिक, यह नेबुला 3,400 प्रकाश वर्ष दूर Perseus तारामंडल में स्थित है. एक तारे ने दूसरे को निगल लिया, उसके सबूत भी इस तस्वीर में हो सकते हैं. नए फोटो में मरते हुए लाल विशाल तारे से निकल रही गैस का गुबार दिख रहा है. यह लाल तारा धीरे-धीरे सफेद बौने में तब्दील हो रहा है. यह तस्वीर एक बेहद खास मौके पर जारी की गई. दरअसल, 24 अप्रैल 1990 को ही हबल स्पेस टेलीस्कोप का लॉन्च हुआ था. यानी अंतरिक्ष में मौजूद इस ऑब्जर्वेटरी ने 34 साल पूरे कर लिए हैं.

Little Dumbbell Nebula में एक रिंग शामिल हैं जो हमें एक सेंट्रल बार जैसा दिखता है. यह रिंग के दो हिस्सों को जोड़ता है. लाल विशाल तारे ने ढहने से पहले भारी मात्रा में गैस और धूल का घेरा रिलीज किया. एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि फिर यह रिंग एक और तारे की वजह से बना होगा. गैस और धूल वाला घेरा आखिरकार एक मोटी डिस्क में बदल गया. हबल की तस्वीर में साथ वाला तारा नहीं दिख रहा जो पहले लाल विशाल तारे की परिक्रमा करता था. एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक, लाल विशाल तारा शायद उस तारे को निगल गया होगा. NASA के मुताबिक, रिंग पर स्टडी से इस 'कॉस्मिक कैनिबलिज्म' के सबूत मिल सकते हैं.

It’s Hubble's 34th anniversary and we’re celebrating with a look at the Little Dumbbell Nebula!

Located 3400 light-years away, this planetary nebula has an expanding shell of gas ejected from a dying red giant star, which is collapsing to a white dwarf. 1/4 pic.twitter.com/4fZo0DzuPq

