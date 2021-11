नई दिल्ली : हाल ही में सोशल मीडिया पर हाथी एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में हाथी अपने मुंह से धुएं को बाहर निकालता दिख रहा है. चलिए जानें, क्या है पूरा मामला. हमेशा हैरत में डाल देने वाले वीडियो और फोटो पोस्ट करने वाले IFS अधिकारी सुशांत नंदा ने हाथी का ये वीडियो ट्वि‍टर पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा-

सेल्फ मेडिकेशन - Zoopharmacognosy एक ऐसा व्यवहार है जिसमें जानवर पौधों और मिट्टी जैसी चीजों को चुनकर खाते हैं और खुद अपना इलाज करते हैं. उन्होंने लिखा, माना जा रहा है कि क्लिप में दिख रहा हाथी अपने पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए चारकोल खा रहा था. हालांकि इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के खूब कमेंट्स आ रहे हैं. यहां तक की एक्सपर्ट्स ने भी इस पर अपनी राय दी है.

Self medication

Zoopharmacognosy is a behaviour in which animals apparently self-medicate by selecting and ingesting plants, soils etc.

It is believed that the elephant in the clip was eating charcoal to help in stomach problems.

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) November 2, 2021