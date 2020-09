अंतरिक्ष में चमकते हैं रंग-बिरंगे सितारे, देखिए नक्षत्र की खूबसूरत तस्वीर

नई दिल्ली: जमीन पर रहकर आसमान को निहारने वाले तो हजारों देखे होंगे. कोई दिन में सूरज की अलग-अलग भाव-भंगिमाएं देखकर चकित होता है तो कोई शाम को बादलों का बदलता रूप देखता है, वहीं, किसी-किसी को रात में चांद-तारों की दुनिया प्रभावित करती है. नासा (NASA) ने अंतरिक्ष (Space) की एक ऐसी तस्वीर शेयर की है, जिसे देखकर आप एक बार फिर ऊपर की दुनिया के बारे में सोचने जरूर लगेंगे.

रंगीन सितारों का समूह

नासा ने रंगीन सितारों के समूह की बेहद खूबसूरत तस्वीर शेयर की है. यह तस्वीर एनजीसी 1805 (NGC 1805) के गोलाकार समूह की है. इस तस्वीर को नासा/ईएसए हबल स्पेस टेलीस्कोप (NASA/ESA Hubble Space Telescope) से खींचा गया है. हजारों सितारों का यह समूह हमारे अंतरिक्ष की एक सैटेलाइट गैलेक्सी (Satellite Galaxy), लार्ज मैगेलैनिक क्लाउड (Large Magellanic Cloud) की है. जिस तरह से छत्ते के आस-पास मधुमक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, उसी तरह से सितारे भी एक-दूसरे के आस-पास घूमते रहते हैं. इन घने समूहों में सितारे 100-1000 गुना ज्यादा एक-दूसरे के पास हैं.

This @NASAHubble image of red and blue stars shows a globular cluster with stars packed 100 to 1,000 times more closely than in our part of space. The data used to create this image is helping astronomers understand how stars evolve and ultimately die out: https://t.co/JF3DbtYhE5 pic.twitter.com/hXBwgPv70a

— NASA (@NASA) September 13, 2020