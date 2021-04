Marsquake: भूकंप के झटकों से हिल रहा है मंगल ग्रह, NASA के InSight Mars Lander ने किया बड़ा खुलासा

नई दिल्ली: धरती और चंद्रमा पर भूकंप आना आम बात है लेकिन मंगल ग्रह (Mars) पर भी भूकंप आते रहते हैं. मार्स मिशन (Mars Mission) पर गए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी (NASA) के इनसाइट लैंडर (InSight Mars Lander) ने हाल में ही मंगल पर दो बड़े भूकंपीय झटकों का पता लगाया है. इन झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.3 और 3.1 मापी गई है. इसे 'मार्कक्वेक' (Marsquake) का नाम दिया है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, मंगल ग्रह बार बार पर भूकंप से हिल रहा है. इनसाइट लैंडर ने मंगल पर कम के कम 500 भूकंपों को महसूस किया है.

I’m getting ready for one of my next activities: burying the tether that runs out to my seismometer. I’ve done some test scrapes, and soon I’ll start scooping material to begin covering it. pic.twitter.com/ZDJ9GrRup8

5 मई 2018 को लॉन्च किए गए इनसाइड लैंडर के जरिए नासा को इस साल मार्च में मंगल पर आए कई भूकंपों का पता चला है. इससे नासा को अपनी भू-आकृति और भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन करने के लिए नए डेटा भी मिले हैं.

In the last several weeks, listening for the heartbeat of Mars has revealed two strong, clear quakes from a region where I've felt them before: Cerberus Fossae. These two were magnitude 3.3 and 3.1. So far, I’ve recorded more than 500 marsquakes.

— NASA InSight (@NASAInSight) April 1, 2021