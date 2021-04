NASA Perseverance Rover: नासा के रोवर ने मंगल ग्रह पर देखा अद्भुत पत्थर, जानिए क्यों हुए वैज्ञानिक हैरान

नई दिल्ली: नासा के सबसे महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट मार्स मिशन पर गए यान अब मंगल ग्रह (Mars) का चक्कर लगा रहे है और उसके बारे में जानकारियां भेज रहे हैं. इन आंकड़ों पर अभी वैज्ञानिक विश्लेषण जारी है. धरती पर भी सभी को मंगल पर नासा (NASA) के हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी की पहली उड़ान का बेसब्री से इंतजार है. नासा का पर्सिवियरेंस रोवर (Perseverance Rover) वहां पहुंच कर अपनी खोजबीन शुरू कर चुका है और बहुत जल्द वहां जीवन के प्रमाण की तलाश सोने की संभावना है. इसी दौरान एक बहुत अनोखा पत्थर (Rock) मिला है. इस तरह के पत्थर मंगल ग्रह पर आमौतर दिखाई नहीं देते हैं.

नासा ने इस अद्भुत पत्थर की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है. आपको बता दें कि यह तस्वीर रोवर ने इसी महीने ही नासा को भेजी है. नासा का कहना है कि ये पत्थर में उल्कापिंड से काफी मिलता हुआ दिख रहा है. नासा ने गुरुवार को इस पत्थर को लेकर ट्वीट किया है जिसमें पर्सवियरेंस के वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह पत्थर क्या है, लेकिन यह असामान्य है.

While the helicopter is getting ready, I can’t help checking out nearby rocks. This odd one has my science team trading lots of hypotheses.

It’s about 6 inches (15 cm) long. If you look closely, you might spot the row of laser marks where I zapped it to learn more. pic.twitter.com/sq4ecvqsOu

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 31, 2021