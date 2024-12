एक 'उलटा हुआ' ब्लैक होल! अब यह क्या बवाल है? NASA के वैज्ञानिकों की हैरान करने वाली खोज

Science News in Hindi: NASA के रिसर्चर्स ने एक ब्लैक होल का हैरान करने वाला मामला खोजा है. यह ब्लैक होल 'उलटा हुआ' मालूम होता है. रिसर्चर्स के अनुसार, यह अपने आसपास की आकाशगंगा के सापेक्ष अप्रत्याशित दिशा में घूम रहा है. हमें उस आकाशगंगा, NGC 5084 के बारे में सालों से पता है लेकिन इसके केंद्रीय ब्लैक होले के 'खड़े' होने का रहस्य पुराने डेटा में छिपा हुआ था. NASA के Ames Research Center ने इमेज एनालिसिस के लिए नई तकनीकें विकसित की हैं. उन्हीं तकनीकों की मदद से Chandra X-ray Observatory के डेटा में दबा ब्लैक होल का यह राज सामने आ सका. NASA का Chandra X-ray Observatory दुनिया का सबसे ताकतवर एक्स-रे टेलीस्कोप है.

पुराने डेटा में मिला नया सबूत

नए तरीकों का इस्तेमाल करते हुए, Ames के एस्ट्रोनॉमर्स ने NGC 5084 से निकलने वाले प्लाज्मा के चार लंबे प्लम - गर्म, आवेशित गैस - खोजे. प्लम की एक जोड़ी आकाशगंगा के तल के ऊपर और नीचे फैली हुई है. एक आश्चर्यजनक दूसरी जोड़ी, जो पहले के साथ एक X बनाती है, आकाशगंगा तल में ही मौजूद है. Ames के रिसर्च साइंटिस्ट एलेजांद्रो सेरानो बोरलाफ और उनके साथियों ने Chandra के डेटा में जब यह बात देखी, तो उन्हें बड़ा अजीब लगा. गर्म गैस के प्लम अक्सर आकाशगंगाओं में नहीं देखे जाते हैं, और आम तौर पर केवल एक या दो ही मौजूद होते हैं.

धुंए के दूसरे समूह से इस बात का साफ संकेत मिला कि इस आकाशगंगा में एक अतिविशाल ब्लैक होल मौजूद है, लेकिन इसके पीछे अन्य स्पष्टीकरण भी हो सकते हैं. बोरलाफ और उनके साथी दूसरे टेलीस्कोप्स का पुराना डेटा खंगालने में जुट गए ताकि अपनी खोज को कंफर्म कर सकें. उन्होंने मौजूदा टेलीस्कोप से भी NGC 5084 के ब्लैक होल पर नजर डालने की रिक्वेस्ट की.

गैलेक्सी के लंबवत है इसका ब्लैक होल!

हबल, ALMA और अन्य टेलीस्कोप के डेटा से एक और अजीब बात पता चली: आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमती हुई एक छोटी, धूल भरी, आंतरिक डिस्क. इससे भी वहां एक ब्लैक होल की मौजूदगी का संकेत मिलता है. हैरान करने वाली बात यह है कि यह आकाशगंगा के ओवरऑल रोटेशन से 90 डिग्री के कोण पर घूमता है. डिस्क और ब्लैक होल, एक तरह से, अपनी तरफ पड़े हुए हैं.

Our researchers have found a sideways secret: a “tipped over” black hole in a galaxy!

The dark vertical line at the center of this image is a dusty disk orbiting the galaxy’s core, which suggests there’s a black hole with the same vertical orientation. https://t.co/CF9v0GrPmP pic.twitter.com/YROM98tjT3

— NASA (@NASA) December 18, 2024