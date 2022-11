NASA Moon Mission 2022: धरती से 58 हजार मील दूर से कैसी दिखती है पृथ्वी? NASA के मिशन मून ने भेजी ये मनोहारी तस्वीर

NASA Latest Mission Moon: अमेरिका के फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर से16 नवंबर को लॉन्च हुए चंद्रमा मिशन आर्टेमिस-1 (Artemis 1) ने शानदार तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी हैं. इस मिशन की लॉन्चिंग के दौरान नासा को कई तरह की समस्याओ का सामना करना पड़ा था. हालांकि नासा का शक्तिशाली रॉकेट ओरियन (Orion) इस स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले गया, जिसके बाद आर्टेमिस-1 ने खुद को क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज (ICPS) से अलग कर लिया और अब वह चंद्रमा की कक्षा की ओर जा रहा है. पृथ्वी से चंद्रमा की यात्रा के दौरान आर्टेमिस-1 (Artemis 1) ने पृथ्वी ग्रह की तस्वीरें भेजी हैं.

आर्टेमिस 1 से ऐसे दिखी पृथ्वी

आर्टेमिस-1 (Artemis 1) भेजी गई पृथ्वी की यह तस्वीर धरती से 58,000 मील दूर से खींची गई है. इस फोटो को खींचने के लिए ओरियन ने विशेष कैमरों का उपयोग किया है. इसके साथ ही इस चंद्रमा मिशन की एकमात्र कमांडर Moonikin Campos की तस्वीर भी जारी की गई हैं. वे Orion Capsule में बैठी हैं. Moonikin Campos नासा के चंद्रमा मिशन पर जाने वाली पहली महिला हैं. तस्वीर में वे सर्वाइवल सूट पहने दिख रही हैं.

New views of planet Earth from @NASA_Orion as #Artemis I journeys to the Moon. Orion is 9.5 hours into a 25.5-day test flight. pic.twitter.com/CBaA4ZOK4X

— NASA (@NASA) November 16, 2022