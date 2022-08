Jupiter Images: अंतरिक्ष पर गए बिना ही करें जुपिटर ग्रह की 'सैर', NASA ने जारी कीं शानदार तस्वीरें

Amazing Image of Jupiter: कहते हैं कि तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, तस्वीरों का अलग ही महत्व होता है. तस्वीरों का महत्व तब और बढ़ जाता है जब ये धरती से अलग अंतरिक्ष की दुनिया की हों. ये हमें रहस्यों के उस संसार को देखने और समझने का मौका देती हैं जहां पहुंचना हमारे लिए संभव नहीं होता. हाल ही में अमेरिका स्थित अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई जुपिटर (बृहस्पति) ग्रह की ऐसी ही कुछ नई तस्वीरें जारी की हैं. ये तस्वीरें काफी रोमांचित करने वाली हैं.

बहुत कुछ बताती हैं ये तस्वीरें

टेलीस्कोप के नीयर-इन्फ्रेयर्ड कैमरे द्वारा कैप्चर की गईं ये छवियां, अंतरिक्ष में वस्तुओं का पता लगाने के लिए इन्फ्रेयर्ड रेडिएशन का उपयोग करती हैं. यह तस्वीरें ग्रह की संरचना को अत्यधिक विस्तार से दिखाती हैं और ग्रह पर क्या हो रहा है, इसके बारे में भी बहुत कुछ बताती हैं.

फोटो में उम्मीद से ज्यादा मिला

इन तस्वीरों के बारे में ग्रहीय खगोलशास्त्री इम्के डी पैटर, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले के प्रोफेसर एमेरिटा कहते हैं कि, "हमने वास्तव में इतने अच्छे की उम्मीद नहीं की थी. यह वास्तव में उल्लेखनीय है कि हम एक छवि में इसके छल्ले, छोटे उपग्रहों और यहां तक ​​​​कि आकाशगंगाओं के साथ बृहस्पति की कुछ और जानकारियां देख सकते हैं."

New Webb images of Jupiter highlight the planet's features, including its turbulent Great Red Spot (shown in white here), in amazing detail. These images were processed by citizen scientist Judy Schmidt: https://t.co/gwxZOitCE3 pic.twitter.com/saz0u61kJG

क्या है पहली तस्वीर में

एक फोटो "अंतरिक्ष की काली पृष्ठभूमि" के खिलाफ हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह को दिखाती है. हम इसमें अलग-अलग रंगों के भंवर भी देखते हैं जो बृहस्पति पर अशांत वातावरण का संकेत देते हैं. आप बृहस्पति के उत्तरी और दक्षिणी अरोरा को भी देख सकते हैं जिसे ग्रह के ऊपर और नीचे चमकीले नारंगी चमक के रूप में देखा जा सकता है. इसके अलावा इसमें प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट भी दिखाई देता है. हालांकि यह सफेद रंग के रूप में दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह इसका अधिक ऊंचाई पर होना और सूर्य के प्रकाश को दर्शाना है.

Check out the bright waves, swirls, and vortices in Jupiter’s atmosphere — as well as the dark ring system, one million times fainter than the planet! Two moons of Jupiter, including one that’s only about 12 miles (20 km) across, are on the left. pic.twitter.com/o7XYOMdsq5

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) August 22, 2022