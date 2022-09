Science News: NASA के मिशन मून को लगा एक और झटका, अब Artemis-1 के लॉन्च में आई ये दिक्कत

Moon Mission Rocket Launch: नासा के जिस मून मिशन (Moon Mission) को दुनिया नजरें गड़ाए देख रही है, वो Moon Mission अपने दूसरे लॉन्च के दौरान फिर फ्यूल लीक के कारण फेल हो चुका है. वैज्ञानिकों की लाख कोशिशों के बाद भी इस लीक को रोका नहीं जा सका. जिसके बाद नासा के अधिकारियों ने रॉकेट लॉन्च (Rocket Launch) के समय को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है. आपको बता दें कि इससे पांच दिन पहले भी फ्यूल लीक होने की वजह से इस मिशन को तय तारीख से आगे के लिए बढ़ा दिया गया था. नासा के इस महत्वाकांक्षी मिशन को फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर (Kennedy Space Center) से लॉन्च किया जाना है.

क्यों जरूरी है ये मिशन

Teams are preparing for the launch of the #Artemis I mission to the Moon. Watch coverage of the rocket tanking process: https://t.co/6LVDrA1toy

— NASA (@NASA) September 3, 2022