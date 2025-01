SpaDeX मिशन पर ISRO ने सुनाई गुड न्यूज! डगमगाने के बाद संभले सैटेलाइट, अब होगी डॉकिंग प्रयोग की शुरुआत

ISRO SpaDeX Mission: 'स्पेडेक्स' मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजे गए भारत के दोनों 'बाहुबली' स्प्रेसक्राफ्ट्स सुरक्षित हैं. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अनुसार, उनकी 'ड्रिफ्ट' पर काबू पा लिया गया है. अब उन्हें एक-दूसरे के करीब आने के लिए एक 'स्लो ड्रिफ्ट कोर्स' पर रखा गया है. ISRO के अनुसार, इसके शुक्रवार तक भारत का सैटेलाइट डॉकिंग प्रयोग (SpaDeX) शुरू किए जाने की स्थितियों में पहुंचने की उम्मीद है. एजेंसी ने अभी डॉकिंग एक्सपेरिमेंट की डेट और टाइम पर कुछ नहीं कहा है. पहले 7 जनवरी और फिर 9 जनवरी को डॉकिंग प्लान की गई थी, लेकिन कुछ दिक्कतों के चलते दोनों बार प्रयोग टालना पड़ा.

SpaDeX मिशन पर ISRO का अपडेट

इसरो ने गुरुवार रात स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट (SpaDeX) पर एक अपडेट दिया. X (पहले Twitter) पर ISRO ने बताया कि अंतरिक्ष यानों के बीच होने वाले विचलन (drift) पर काबू पा लिया गया है. उन्हें धीमी गति से एक-दूसरे के करीब आने के लिए स्थिर किया गया है. इसरो के अनुसार, इस प्रक्रिया के शुक्रवार तक आरंभिक स्थिति (initialisation conditions) में पहुंचने की संभावना है.

SpaDeX Docking Update:

The drift has been arrested and spacecrafts put in a slow drift course to move closer to each other. By tomorrow, it is expected to reach initialisation conditions.#SPADEX #ISRO

— ISRO (@isro) January 9, 2025