Explainer: दुनिया छोटी-मोटी जंग में उलझी, उधर सूर्य अपने 'बैटल जोन' में पहुंच गया! टेंशन में वैज्ञानिक

Science News in Hindi: अंतरिक्ष एजेंसियों ने आधिकारिक रूप से सौर अधिकतम के शुरू होने की घोषणा कर दी है. यह 12 वर्षीय सौर चक्र के सबसे विस्फोटक चरणों में से एक है. लेकिन, कुछ वैज्ञानिकों ने चेताया है कि सौर गतिविधियां वास्तव में इस चरण के पूरे होने और हमारे सौर 'बैटल जोन' में प्रवेश करने तक चरम पर नहीं होंगी. एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि सूर्य का 'बैटल जोन' पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों के लिए विनाशकारी हो सकता है.

सौर चक्र क्या है?

सूर्य के 11 वर्षीय सौर चक्र के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं. इस दौरान, सूर्य पर सनस्पॉट (सतह पर नजर आने वाले काले-काले धब्बे) नजर आते हैं. सौर अधिकतम, सौर चक्र या सनस्पॉट चक्र की वह अवधि है, जब सूर्य पर दिखाई देने वाले काले धब्बों की संख्या चरम पर होती है. इस दौरान, सूर्य की सतह से शक्तिशाली सौर फ्लेयर्स फटते हैं और पृथ्वी पर आवेशित कणों के बादल फेंकते हैं, जिससे तेज भू-चुंबकीय तूफान पैदा होते हैं जो रात के आसमान में रंगीन ऑरोरा बनाते हैं.

