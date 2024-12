Sunita Williams: अंतरिक्ष में किसान बन गईं सुनीता विलियम्स! इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर उगाए 'सलाद के पत्ते'

Sunita Williams News: अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) पर मौजूद NASA एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स तगड़ी रिसर्च में लगी हैं. वह और उनके साथी एस्ट्रोनाट बुच विल्मोर जून से ही ISS पर हैं. अब स्पेस स्टेशन की कमान संभाल रहीं सुनीता आजकल वहां माइक्रोग्रैविटी में 'असाधारण' रोमेन लेट्यूस को उगाने पर ध्यान दे रही हैं. जी हां, 'सलाद के पत्ते' उगाकर सुनीता यह जानना चाहती हैं कि कितने पानी से पौधे पर क्या असर होगा. सुनीता की यह रिसर्च भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों और धरती पर खेती में तरक्की के लिए अहम है.

अंतरिक्ष में क्या प्रयोग कर रहीं सुनीता विलियम्स?

NASA के मुताबिक, अपने पिछले डिस्पैच के दौरान सुनीता ने 'एडवांस्ड प्लांट हैबिटैट' की तैयारी शुरू कर दी थी. उन्होंने हैबिटैट के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से पानी के सैंपल जुटाए और फिर प्लांट हैबिटैट-06 साइंस कैरियर को इंस्टॉल किया. इसी में लेट्यूस के पौधे रखे जाएंगे. यह प्रयोग यह तय करने के लिए है कि नमी के अलग-अलग लेवल पर पौधे के विकास में क्या बदलाव आते हैं, और यह देखने के लिए भी कि उससे लेट्यूस के पोषक तत्वों पर क्या असर होता है.

Space botany experiment prep and cargo ops topped Friday’s Exp 72 schedule as the orbital crew packed the @SpaceX Dragon cargo spacecraft for return and installed science gear that will assess how lettuce plants respond to different levels of water. More: https://t.co/dHLoUmWB40 pic.twitter.com/0ZdhOaPoXF

— International Space Station (@Space_Station) November 29, 2024