Forest Breathing Video: वीडियो में देखिए कैसे अचानक सांस लेने लगा जंगल! Scientists ने बताया हैरान करने वाला सच

नई दिल्ली: कहते हैं प्रकृति में कई रहस्यमयी घटनाएं होती हैं जो हमे आश्चर्य में डाल देती है. ये घटनाएं वैज्ञानिकों के लिए भी एक चुनौती बन जाती है. हालांकि ऐसी कई घटनाओं के पीछे के वैज्ञानिकों का भी अपना तर्क होता है. ऐसी ही एक घटना का वीडियो सामने आया है. एक जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. क्या आपने कभी जंगल को सांस लेते हुए सुना है? ये बात सुनने में भले ही अजीब लगती हो लेकिन जंगल की सांस लेते हुए वीडियो देख आप डर जाएंगे.

दरअसल, इंटरनेट पर एक खौफनाक वीडियो सामने आया है जो घने जंगल को उठता और गिरता हुआ दिखाता है, जैसे कि यह जंगल वास्तव में इंसान की तरह सांस ले रहा हो. सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर लाखों लोग भी हैरान रह गए. उन्होंने यह मान भी लिया कि वीडियो में सच में जंगल सांस ले रहा है.

The breathing Forest.

This is a result of a excess space under a trees root system and strong winds. The wind blows the trees above ground & pull the trees root systems back & forth causing this phenomenon. I would shit my pants if I saw this and had no idea what was going on. pic.twitter.com/zeaZZZCcC9

