Science News: क्यों आती है काम के दौरान उबासी? इसमें दिमाग कैसे करता है काम, समझिए पूरा विज्ञान

Meaning Of too Much Yawning: उबासी के कई कारण हो सकते हैं. थकान होना, किसी बात को लेकर तनाव या नींद का ठीक से ना पूरा होना. एक बात पर आपने गौर किया होगा कि काम के दौरान जब थोड़ा आप थकान महसूस करते हैं तो उबासी का आना आम सी बात है. ऐसे में उबासी लेने की वजह से कभी फटकार लगती है तो कभी मजाक भी बन जाता है. किसी व्यक्ति की उबासी कई बार बड़ी अजीबो गरीब भी होती है. इसकी वजह से को-वर्कर का ध्यान अक्सर उन पर चला जाता है. लेकिन उबासी के पीछे बड़ी रोचक सी साइंस काम करती है, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे.

बॉडी का टेम्परेचर और उबासी का रिश्ता

आप इतना तो जानते ही होंगे कि हमारे शरीर में होने वाली हर एक हरकत के लिए दिमाग का रोल होता है. प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बताती है कि काम के दौरान उबासी आपके दिमाग का तापमान सामान्य करने काम करती है. जो काम करने की वजह से सामान्य से थोड़ा ज्यादा गर्म हुआ होता है. इसके साथ ही ये बॉडी टेंपरेचर को भी सामान्य करने में मदद करती है. आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि Animal Behaviour नाम के एक जर्नल में छपी रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों को लम्बी उबासी आती है, उनका दिमाग काफी तेज काम करता है.

उबासी से संक्रमण का खतरा

उबासी को लेकर हुई एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि ये अक्सर संक्रमण फैलाने का कारण भी बनती है. इसलिए कहा जाता है कि जब भी उबासी आए मुंह पर रुमाल जरूर रखें. साल 2004 में म्यूनिख की मनोचिकित्सा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हुई एक रिसर्च बताती है कि ठंड के मौसम में लोगों को उबासी सबसे ज्यादा आती है.



ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर